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Украина задержала двух граждан Китая, сражавшихся на стороне российских войск

Перевод: Сергей Светлов
Китайский солдат. Иллюстративное фото.
Китайский солдат. Иллюстративное фото. Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/Scanpix

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинские военнослужащие вступили в бой в Донецкой области с шестью гражданами Китая, воевавшими в российской форме. Двоих из них удалось захватить в плен.

Военные Украины также получили в свое распоряжение документы, банковские карты и личные данные этих солдат. Служба безопасности Украины (СБУ) взяла задержанных под стражу.

Зеленский отметил, что украинские спецслужбы продолжают работу по уточнению информации о возможном участии граждан Китая в составе российских войск.

«Нам известно, что в подразделениях оккупанта воюет значительно больше китайских граждан, чем эти двое», - подчеркнул он.

Президент также сообщил, что поручил Министерству иностранных дел Украины обратиться к коллегам в Пекине, чтобы выяснить, как Китай отреагирует на информацию, поступившую с фронта.

«То, что Россия привлекает Китай - напрямую или косвенно - к этой войне в Европе, является четким сигналом: Путин не собирается заканчивать войну. Он ищет пути для ее продолжения. Это, безусловно, требует реакции. Реакции со стороны Соединенных Штатов, Европы и всех остальных, кто стремится к миру», - добавил Зеленский.

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