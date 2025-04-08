Украина задержала двух граждан Китая, сражавшихся на стороне российских войск

По его словам, украинские военнослужащие вступили в бой в Донецкой области с шестью гражданами Китая, воевавшими в российской форме. Двоих из них удалось захватить в плен.
Военные Украины также получили в свое распоряжение документы, банковские карты и личные данные этих солдат. Служба безопасности Украины (СБУ) взяла задержанных под стражу.
Зеленский отметил, что украинские спецслужбы продолжают работу по уточнению информации о возможном участии граждан Китая в составе российских войск.
«Нам известно, что в подразделениях оккупанта воюет значительно больше китайских граждан, чем эти двое», - подчеркнул он.
Президент также сообщил, что поручил Министерству иностранных дел Украины обратиться к коллегам в Пекине, чтобы выяснить, как Китай отреагирует на информацию, поступившую с фронта.
«То, что Россия привлекает Китай - напрямую или косвенно - к этой войне в Европе, является четким сигналом: Путин не собирается заканчивать войну. Он ищет пути для ее продолжения. Это, безусловно, требует реакции. Реакции со стороны Соединенных Штатов, Европы и всех остальных, кто стремится к миру», - добавил Зеленский.
⚡️⚡️⚡️ЗСУ взяли в полон двох китайців, які воювали за РФ. Зеленський @ZelenskyyUa чекає реакції Пекіна:https://t.co/ArSqbaahq0#Зеленський #Китай #Пекін #Zelensky #China #Beijing pic.twitter.com/OjZUhf7pFf— РБК-Україна (@rbc_ukraine) April 8, 2025