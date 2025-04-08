Украина задержала двух граждан Китая, сражавшихся на стороне российских войск

По его словам, украинские военнослужащие вступили в бой в Донецкой области с шестью гражданами Китая, воевавшими в российской форме. Двоих из них удалось захватить в плен.

Военные Украины также получили в свое распоряжение документы, банковские карты и личные данные этих солдат. Служба безопасности Украины (СБУ) взяла задержанных под стражу.

Зеленский отметил, что украинские спецслужбы продолжают работу по уточнению информации о возможном участии граждан Китая в составе российских войск.

«Нам известно, что в подразделениях оккупанта воюет значительно больше китайских граждан, чем эти двое», - подчеркнул он.

Президент также сообщил, что поручил Министерству иностранных дел Украины обратиться к коллегам в Пекине, чтобы выяснить, как Китай отреагирует на информацию, поступившую с фронта.