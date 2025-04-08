Работник зернохранилища провалился в шахту лифта глубиной 16 метров

Генеральный директор компании Эйго Сийму не разглашает собранную на данный момент информацию об аварии. «Мы ведем расследование», - сказал он, добавив, что во многих отношениях произошедшее все еще остается крайне запутанным.

По данным Инспекции труда, пострадавшим оказался 55-летний мужчина; по предварительной информации, он упал в шахту, находясь на четвертом этаже. Инспекция труда начала расследование и пока не будет комментировать это дело. Неизвестно, был ли человек обнаружен в шахте лифта, или же кто-то стал свидетелем падения и поднял тревогу. Не ясно и то, что произошло с лифтом. Неизвестно также, на какой высоте находится четвертый этаж, а также между какими этажами курсирует лифт.

Спасательный департамент сообщил изданию Sakala, что в пятницу в 14:09 на улице Тяхе в Вильянди потребовалась помощь спасателей, так как там в шахту лифта провалился человек. Спасатели использовали спасательное оборудование, чтобы поднять пострадавшего, упавшего на глубину почти в 16 метров, наверх и передать его врачам Скорой помощи. Спасательная операция была завершена в 15:29.

По словам Сийму, ему неизвестно, чтобы что-либо подобное когда-либо происходило на крупных элеваторах Scandagra. «Подобные аварии случаются крайне редко где-либо», - добавил он.

Сийму не предоставил информацию о состоянии здоровья сотрудника, поскольку, по его словам, это противоречило бы действующему законодательству. «На работе его нет», - ответил он на уточняющий вопрос журналиста.

Инспекция труда также не располагает информацией о состоянии его здоровья. Инспекция лишь смогла подтвердить, что не было зарегистрировано ни одного случая смерти на производстве, и это можно считать положительным знаком.