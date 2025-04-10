Юрист высланного в Россию националиста Горлова: мы постараемся обжаловать это решение

В ночь на субботу, 5 апреля, Департамент полиции и погранохраны (PPA) совместно с Полицией безопасности (КаПо) выслали из страны русского националиста Константина Горлова. Юрист Андрей Вестеринен заявил, что это решение будет обжаловано. Ранее он представлял в суде Горлова, которого обвиняли в оправдании международного преступления.
В субботу Горлов, представлявший угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии, был депортирован из страны. Кроме того, ему запрещен въезд в Эстонию и страны Шенгенской зоны, говорится в соцсетях PPA.