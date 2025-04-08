Пекин назвал Вэнса невеждой из-за высказывания вице-президента США о «китайских крестьянах»

Китай назвал вице-президента США «невежественным и невежливым» за слова Джей Ди Вэнса о том, что Америка занимала деньги у «китайских крестьян».
Перепалка развернулась на фоне нового этапа тарифной войны, начатого накануне президентом США Дональдом Трампом.
В интервью Fox News в четверг Вэнс поддержал решение президента о введении новых тарифов и сказал: «Мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые эти китайские крестьяне производят».
Китай - один из крупнейших в мире держателей казначейских облигаций США.
Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на пресс-брифинге во вторник отреагировал на слова Вэнса: «Удивительно и печально слышать такие невежественные и невежливые слова от этого вице-президента».
В понедельник Трамп дал Китаю время до вторника, чтобы отказаться от 34-процентного встречного тарифа, обещав в противном случае обложить 50-процентной пошлиной все китайские товары, импортируемые в США.
На минувшей неделе Трамп уже добавил 34% тарифов к 20%, наложенным на китайские товары в марте. Если он выполнит свою угрозу, для американских импортеров цена на продукцию китайских фирм вырастет более чем вдвое.
Китай заявил, что будет «бороться до конца», назвав действия Трампа «издевательством».
«Позиция Китая в отношении экономических и торговых отношений между Китаем и США была изложена предельно ясно», - заявил Лин во вторник.
Комментарии Вэнса вызвали бурную реакцию среди китайских пользователей социальных сетей, некоторые из которых призвали запретить ему въезд в Китай.
«Как ключевой фигуре в правительстве США, Вэнсу действительно стыдно говорить такие вещи», - написал один из пользователей Weibo.
«Разве его мемуары не называются Hillbilly Elegy?» - написал другой пользователь, имея в виду на книгу Вэнса, в которой подробно описывается его воспитание в сельской Америке, а название можно перевести как «Элегия деревенщины».
В своем интервью Вэнс задел не только Китай. Например, он сказал, что доля США в разработке украинских минералов - это более надежная гарантия безопасности, чем «20 000 солдат из какой-то случайной страны, которая не воевала 30-40 лет».
Учитывая, что крупные контингенты войск пока готовы были предоставить только Великобритания и Франция, британские политики и военные без внимания эту ремарку не оставили, обвинив вице-президента США в неуважении к британской армии, в последние десятилетия не раз принимавшей участие в боевых действиях вместе с американцами.
Вэнсу пришлось пойти на попятный. «Это нелепо и нечестно, - написал он в X. - Я в этом клипе даже не упоминаю Великобританию или Францию, которые отважно сражались бок о бок с США в последние 20 лет и не только».