Согласно данным Евростата, в последнем квартале прошлого года цены на жилье в Эстонии продолжили снижаться по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,7%, тогда как кварталом ранее снижение составило 0,5%.
В годовом выражении рост цен на жилье в Эстонии составил 3,6%, что на 2,8 процентных пункта меньше, чем в третьем квартале, сообщает Евростат.
По сравнению с третьим кварталом 2024 года, цены на жилье в четвертом квартале выросли в еврозоне на 0,6%, а в Евросоюзе - на 0,8%. Годовой рост составил 4,2% в еврозоне и 4,9% в ЕС.
Среди стран-членов ЕС, по которым имеются данные, снижение цен за год было зафиксировано в двух странах - Франции и Финляндии, в обеих на 1,9%. В 24 странах цены выросли. Наибольший рост наблюдался в Болгарии (18,3%), Венгрии (13%) и Португалии (11,6%).
В квартальном сравнении снижение цен на жилье зафиксировано в шести странах ЕС. Наибольшее снижение - на 1% - было во Франции и на Кипре, в Эстонии - на 0,7%. В двух странах цены остались на уровне предыдущего квартала, а в 18 странах - выросли. Самый резкий рост был в Словакии (3,6%), Словении (3,1%) и Португалии (3%).