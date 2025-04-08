В годовом выражении рост цен на жилье в Эстонии составил 3,6%, что на 2,8 процентных пункта меньше, чем в третьем квартале, сообщает Евростат.

По сравнению с третьим кварталом 2024 года, цены на жилье в четвертом квартале выросли в еврозоне на 0,6%, а в Евросоюзе - на 0,8%. Годовой рост составил 4,2% в еврозоне и 4,9% в ЕС.

Среди стран-членов ЕС, по которым имеются данные, снижение цен за год было зафиксировано в двух странах - Франции и Финляндии, в обеих на 1,9%. В 24 странах цены выросли. Наибольший рост наблюдался в Болгарии (18,3%), Венгрии (13%) и Португалии (11,6%).