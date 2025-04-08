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Вырклаэв Анти Алласу: социал-демократы до конца требовали, чтобы автоналог был еще выше

Перевод: Сергей Светлов
Бывший министр финансов Март Вырклаэв.
Бывший министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Sander Ilvest

На сегодняшнем заседании Рийгикогу, где обсуждался инициированный партией «Отечество» законопроект об отмене Закона о налоге на моторные транспортные средства, депутаты Март Вырклаэв (Партия реформ) и Анти Аллас (Социал-демократическая партия) обвинили партии друг друга в упрямстве в вопросе автоналога.

Выступая перед депутатами, Аллас заявил, что социал-демократы недовольны нынешней структурой автоналога и сам налог требует содержательной переработки: его необходимо сделать более разумным и справедливым.

«Но, конечно, не все из нас на сто процентов убеждены, что отмена автоналога, например, для роскошных автомобилей, застревающих в пробках Таллинна, будет самым правильным шагом в ситуации, когда мы все равно должны собирать больше средств для покрытия крупных и постоянно растущих расходов», - отметил Аллас.

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