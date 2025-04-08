Вырклаэв Анти Алласу: социал-демократы до конца требовали, чтобы автоналог был еще выше

Выступая перед депутатами, Аллас заявил, что социал-демократы недовольны нынешней структурой автоналога и сам налог требует содержательной переработки: его необходимо сделать более разумным и справедливым.

«Но, конечно, не все из нас на сто процентов убеждены, что отмена автоналога, например, для роскошных автомобилей, застревающих в пробках Таллинна, будет самым правильным шагом в ситуации, когда мы все равно должны собирать больше средств для покрытия крупных и постоянно растущих расходов», - отметил Аллас.