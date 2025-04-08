Вырклаэв Анти Алласу: социал-демократы до конца требовали, чтобы автоналог был еще выше

На сегодняшнем заседании Рийгикогу, где обсуждался инициированный партией «Отечество» законопроект об отмене Закона о налоге на моторные транспортные средства, депутаты Март Вырклаэв (Партия реформ) и Анти Аллас (Социал-демократическая партия) обвинили партии друг друга в упрямстве в вопросе автоналога.
Выступая перед депутатами, Аллас заявил, что социал-демократы недовольны нынешней структурой автоналога и сам налог требует содержательной переработки: его необходимо сделать более разумным и справедливым.