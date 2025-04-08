МНЕНИЕ Дональд Трамп может вызвать кризис в Балтийском море

Известно, что президент США Дональд Трамп установил импортные пошлины на международную торговлю в размере от 10% до 50%, что вызвало аналогичные ответные меры со стороны многих стран по отношению к США. Как решение Трампа повлияет на Балтийское море и страны Балтии? Есть ли что-то, что мы можем предпринять, размышляет профессор Эстонской морской академии TalTech Улла Пирита Тапанинен.
Пошлины на иностранные товары, ввозимые в США, составляют минимум 10%, на продукцию ЕС - 20%, а на товары из Китая - даже более 50%. Факт, что пошлины оказывают значительное влияние как на торговлю, направляющуюся в США, так и из них, но нельзя забывать об их значительном глобальном влиянии на экономику и судоходство. Помимо этого, сильно пострадает судоходство в Балтийском море. Мы можем надеяться, что в странах Балтии мы останемся в стороне от мировых торговых войн, но, к сожалению, это не так.
Во-первых, уже наблюдается снижение морских перевозок в США и обратно. Поскольку цены на потребительские товары, импортируемые в США, повышаются из-за пошлин, люди начинают меньше покупать зарубежные товары. Также дорожают сырье и полуфабрикаты, прибывающие в США. А из-за ответных пошлин на американские товары, например, в Европе, также растут цены - это все ведет к снижению глубоководного судоходства с США.
Наши доходы сокращаются
Снижение спроса на корабли в океанах также влияет на Балтийское море. Когда спрос на судоходство падает, возникает избыток кораблей в океане, и эти корабли начинают искать новые рынки - также и в Балтийском море. Это увеличивает предложение кораблей в Балтийском судоходстве и, как следствие, приводит к падению фрахтовых ставок. Это в свою очередь снижает доходы судоходных компаний Балтийского моря.
Во-вторых, торговые пошлины уменьшают международную торговлю и судоходство по всему миру. Все больше компаний ищут возможности закупать сырье не в США, а в Европе, так как оно становится дешевле в краткосрочной перспективе. В начале может наблюдаться сокращение контейнерных перевозок из стран Балтики в США, а заменяющие товары будут перевозиться судами типа ро-ро из Европы.
Предстоит глобальный экономический спад
Однако, как писал еще в 1776 году в своей книге «Государственное богатство народов» известный экономист Адам Смит и все крупные экономисты после него, международная торговля увеличивает благосостояние всех народов. Основная идея состоит в том, что если страны производят и экспортируют то, в чем они наиболее искусны или способны, то выигрывают все.
Альтернатива состоит в том, что страны, применяющие пошлины, не вынуждены повышать свою конкурентоспособность и в итоге остаются с устаревшими товарами. Этот феномен знаком людям, которые жили во времена Советского Союза. В результате этого замедляются глобальные достижения в производстве и инновациях, что ведет к более или менее долгосрочному глобальному экономическому спаду. Это означает меньше товаров для перевозки и большую конкуренцию на морях, что впоследствии снижает прибыль и в Балтийском судоходстве.
Ущерб уже нанесен
В-третьих, можно надеяться, что президент Трамп изменит свое мнение и отменит пошлины. Даже если это произойдет, к сожалению, ущерб уже нанесен. Международные цепочки поставок основаны на доверии. Чтобы заключить соглашение о покупке или продаже товаров в другие страны, необходимо доверять другому партнеру и условиям транспортировки: например, сколько стоит транспорт и насколько он надежен. Как мы видим сейчас, правила мировой экономики меняются очень быстро и неожиданно, из-за чего доверие между партнерами из других стран исчезает. Восстановление международных цепочек поставок займет годы, возможно, десятилетия.
Ожидаемый спад судостроения вскоре скажется и на судостроении. Если транспортируемых товаров меньше, то новые корабли не заказываются, и значит, судоверфям и их субподрядчикам будет меньше работы.
Что мы можем сделать, чтобы избежать наихудшего?
Единственный способ выжить в предстоящем судоводительском кризисе - сосредоточиться на усилении конкурентоспособности. Цель должна состоять в том, чтобы быть лучшим на рынке - предложить высочайшее качество по самой низкой цене, но в то же время готовиться к ужесточению экологических требований.
Одно ясно - происходят кардинальные изменения в глобальных цепочках поставок и транспортировке в целом.