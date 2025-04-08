МНЕНИЕ Дональд Трамп может вызвать кризис в Балтийском море

Предстоит глобальный экономический спад

Однако, как писал еще в 1776 году в своей книге «Государственное богатство народов» известный экономист Адам Смит и все крупные экономисты после него, международная торговля увеличивает благосостояние всех народов. Основная идея состоит в том, что если страны производят и экспортируют то, в чем они наиболее искусны или способны, то выигрывают все.

Альтернатива состоит в том, что страны, применяющие пошлины, не вынуждены повышать свою конкурентоспособность и в итоге остаются с устаревшими товарами. Этот феномен знаком людям, которые жили во времена Советского Союза. В результате этого замедляются глобальные достижения в производстве и инновациях, что ведет к более или менее долгосрочному глобальному экономическому спаду. Это означает меньше товаров для перевозки и большую конкуренцию на морях, что впоследствии снижает прибыль и в Балтийском судоходстве.

Ущерб уже нанесен

В-третьих, можно надеяться, что президент Трамп изменит свое мнение и отменит пошлины. Даже если это произойдет, к сожалению, ущерб уже нанесен. Международные цепочки поставок основаны на доверии. Чтобы заключить соглашение о покупке или продаже товаров в другие страны, необходимо доверять другому партнеру и условиям транспортировки: например, сколько стоит транспорт и насколько он надежен. Как мы видим сейчас, правила мировой экономики меняются очень быстро и неожиданно, из-за чего доверие между партнерами из других стран исчезает. Восстановление международных цепочек поставок займет годы, возможно, десятилетия.

Ожидаемый спад судостроения вскоре скажется и на судостроении. Если транспортируемых товаров меньше, то новые корабли не заказываются, и значит, судоверфям и их субподрядчикам будет меньше работы.

Что мы можем сделать, чтобы избежать наихудшего?

Единственный способ выжить в предстоящем судоводительском кризисе - сосредоточиться на усилении конкурентоспособности. Цель должна состоять в том, чтобы быть лучшим на рынке - предложить высочайшее качество по самой низкой цене, но в то же время готовиться к ужесточению экологических требований.