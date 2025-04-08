Украинский депутат на заседании ПАСЕ перешел на русский язык, обвиняя всех россиян в войне

«Нам нужны серьезные решения. Должна быть конфискация российских активов, не замораживание. Их надо конфисковать, пока их вообще не разморозили и вернули России. Должны быть системы ПВО - хотя бы на границе украинско-польской и румыно-украинской. И чтобы защитить эти страны, и чтобы они покрыли хотя бы часть нашей территории и усилили защиту людей в Украине. И третье - конечно, контингент», - сказал депутат.

Гончаренко считает, что иностранный военный контингент может выполнять различные задания в Украине, не непосредственно в зоне боевых действий, а, например, в приграничье.

«Иностранные войска вполне могут защищать украино-белорусскую границу, украино-молдавскую границу, в том числе Приднестровский участок. И это бы нам очень серьезно помогло. И позволило бы высвободить украинские силы, и было бы очень важным сигналом Путину. Мы должны сделать все возможное, чтобы эти вопросы продвигать. Если будем молчать и не будем требовать, то это точно никогда не случится. А так, какой-то шанс есть», - подчеркнул он.

Он также прокомментировал проработку в ПАСЕ резолюции по привлечению Путина к ответственности. Гончаренко подчеркнул, что уже видны шаги по формированию специального трибунала.