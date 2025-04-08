Украинский депутат на заседании ПАСЕ перешел на русский язык, обвиняя всех россиян в войне

Украине нужны серьезные решения: конфискация российских замороженных активов, наращивание возможностей противовоздушной обороны (ПВО) и иностранный военный контингент. Об этом во вторник, 8 апреля, на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в комментарии порталу FREEДOM заявил депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
«Нам нужны серьезные решения. Должна быть конфискация российских активов, не замораживание. Их надо конфисковать, пока их вообще не разморозили и вернули России. Должны быть системы ПВО - хотя бы на границе украинско-польской и румыно-украинской. И чтобы защитить эти страны, и чтобы они покрыли хотя бы часть нашей территории и усилили защиту людей в Украине. И третье - конечно, контингент», - сказал депутат.
Гончаренко считает, что иностранный военный контингент может выполнять различные задания в Украине, не непосредственно в зоне боевых действий, а, например, в приграничье.
«Иностранные войска вполне могут защищать украино-белорусскую границу, украино-молдавскую границу, в том числе Приднестровский участок. И это бы нам очень серьезно помогло. И позволило бы высвободить украинские силы, и было бы очень важным сигналом Путину. Мы должны сделать все возможное, чтобы эти вопросы продвигать. Если будем молчать и не будем требовать, то это точно никогда не случится. А так, какой-то шанс есть», - подчеркнул он.
Он также прокомментировал проработку в ПАСЕ резолюции по привлечению Путина к ответственности. Гончаренко подчеркнул, что уже видны шаги по формированию специального трибунала.
«Проект резолюции уже готов. Завтра (9 апреля - прим. ред.) документ будет утверждаться. Резолюция хорошая, сильная. Речь идет о трибунале. Мы выходим уже на практическую часть. Мы видим его создание через подписание специального соглашения между Украиной и Советом Европы, ратификацией устава трибунала, формирование его уже технически, включая западных судей. Трибунал - это серьезная организация, которая будет работать не один год», - сказал Гончаренко.
По его мнению, даже если российского диктатора не удастся привлечь к ответственности сейчас, это будет серьезный элемент давления.
«Будем откровенны - сегодня Путина никто не посадит. И мы видим, что даже Международный уголовный суд [бессилен] - это все рассыпается на глазах. Но это очень важно. Это все-таки будет элементом давления. Это в очередной раз покажет всем, что Путин - военный преступник, а трибунал работает. И это, возможно, предотвратит повторение таких преступлений в будущем», - резюмировал член украинской делегации в ПАСЕ.
В конце своего выступления Гончаренко решил обратиться к россиянам и перешел на русский язык.
«Россияне - вы все, за крошечным исключением тех, кто реально борется против Путина; вне зависимости, где вы живете: в г**не в своих деревнях с украденными унитазами или рассекаете по средиземноморью на украденных яхтах; вы, которые поддерживаете Путина или молчите - вы все такие же убийцы, как и он. Вы конченные мрази. Единственное, что вы можете сделать - встать на колени и покаяться, и, может быть, вас простит Бог. Говорят, он всех прощает», - эмоционально закончил он выступление.
Напомним, во французском Страсбурге 7 апреля открылась весенняя сессия ПАСЕ. Участники обсудят санкции против РФ, ужесточение давления на Путина и его режим.
Руководитель делегации Эстонии Кадри Тали планирует выступить на обсуждении в среду, основная тема которого - необходимость привлечь Россию к ответственности за развязывание войны, чтобы не допустить возникновения чувства безнаказанности государства.