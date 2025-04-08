Как объединить Эстонию, Украину и Кению? В Нарве появился впечатляющий мурал

Работа над муралом заняла почти две недели. Каждый день - по 8-9 часов художница рисовала на улице, в любую погоду.

«Иногда было всего один-три градуса. Руки и ноги не чувствовались. Приходилось потом отогреваться в горячей ванне и пить много чая. Это был экстремальный опыт, особенно для весны», - улыбается Виктория.

Первоначально планировалось расписать только одну сторону здания. Но художнице захотелось создать нечто целостное: мурал теперь охватывает все четыре стены, как бы «сходясь» в центре. Композиция включает не только деревья, цветы и птиц, но и животных, и портрет самой Элизабет.

«Это как большая карта. Все взаимосвязано. Мы с природой - единое целое. И должны не вредить ей, а наоборот - поддерживать. Эта мысль проходит через всю мою работу», - поясняет Виктория.

Открытие мурала прошло в уютной и теплой атмосфере, несмотря на прохладную погоду. Собравшиеся могли лично пообщаться с художницей, задать вопросы и рассмотреть детали рисунка. Виктория признается, что именно природа и искусство помогли ей справиться с пережитым дома, в Украине.

«До этого у меня были и депрессии, и тяжелые периоды. Но именно природа и творчество помогли сохранить ментальное здоровье. Это два ключевых ресурса, которые действительно лечат», - делится она.

Теперь в Нарве стало на одно место вдохновения больше. А прохожие - будь то туристы, местные жители или случайные прохожие с собаками - каждый день будут видеть этот цветной островок надежды и напоминание о том, что даже в тяжелые времена природа и творчество могут принести немного света.