Как объединить Эстонию, Украину и Кению? В Нарве появился впечатляющий мурал

Одну из трансформаторных будок Нарвы, которая находится недалеко от известной статуи Шведского льва, украсил яркий мурал «Древо жизни», автором которого стала художница из Украины Виктория. А вдохновлялась она любовью к природе.
Новый мурал - это целая история, рассказанная яркими красками. Во вторник вечером состоялось его официальное открытие, работа посвящена силе одного человека и его влиянию на окружающий мир.
Автор работы - Виктория, художница, кураторка, организаторка выставок и фестивалей. Родом из Херсона, она была вынуждена покинуть родной дом из-за войны. Уже более двух лет Виктория живет в Эстонии, в Тарту.
«Мой родной город сейчас постоянно под обстрелами, я прожила более семи месяцев под оккупацией. По вынужденным причинам пришлось уехать, но я продолжила свою творческую деятельность здесь. Тарту принял меня очень тепло. А теперь и Нарва», - рассказывает Виктория.
Этот мурал - ее второй в Эстонии. Первый появился в рамках уличного фестиваля в Эльва, где Виктория использовала традиционную украинскую декоративную роспись - петриковку. Новая работа в Нарве - логичное продолжение ее стиля: в ней также переплетаются народные мотивы с природными образами и фантастическими элементами.
«Когда мне предложили нарисовать мурал, посвященный экологической теме, я сразу подумала об Элизабет. Она - активистка, которая высаживает деревья и даёт жизнь окружающему пространству. Мне это очень отозвалось, ведь природа - мой постоянный источник вдохновения», - говорит художница.
Мурал выполнен в рамках проекта I Share Her Power, организованного нарвский центром неформального обучения VitaTiim и эстонской организацией Mondo, которая занимается вопросами глобального образования, экологии и климатических изменений.
Финансово поддержали создание мурала Viru Elektrivõrgud. Проект рассказывает истории женщин, меняющих мир. Художникам предлагают переосмыслить образы современных героинь через искусство. Виктория вдохновилась Элизабет Ватути родом из Кении, которая высадила у себя в регионе более 30 000 деревьев.
Работа над муралом заняла почти две недели. Каждый день - по 8-9 часов художница рисовала на улице, в любую погоду.
«Иногда было всего один-три градуса. Руки и ноги не чувствовались. Приходилось потом отогреваться в горячей ванне и пить много чая. Это был экстремальный опыт, особенно для весны», - улыбается Виктория.
Первоначально планировалось расписать только одну сторону здания. Но художнице захотелось создать нечто целостное: мурал теперь охватывает все четыре стены, как бы «сходясь» в центре. Композиция включает не только деревья, цветы и птиц, но и животных, и портрет самой Элизабет.
«Это как большая карта. Все взаимосвязано. Мы с природой - единое целое. И должны не вредить ей, а наоборот - поддерживать. Эта мысль проходит через всю мою работу», - поясняет Виктория.
Открытие мурала прошло в уютной и теплой атмосфере, несмотря на прохладную погоду. Собравшиеся могли лично пообщаться с художницей, задать вопросы и рассмотреть детали рисунка. Виктория признается, что именно природа и искусство помогли ей справиться с пережитым дома, в Украине.
«До этого у меня были и депрессии, и тяжелые периоды. Но именно природа и творчество помогли сохранить ментальное здоровье. Это два ключевых ресурса, которые действительно лечат», - делится она.
Теперь в Нарве стало на одно место вдохновения больше. А прохожие - будь то туристы, местные жители или случайные прохожие с собаками - каждый день будут видеть этот цветной островок надежды и напоминание о том, что даже в тяжелые времена природа и творчество могут принести немного света.
«Здесь соединились Эстония, Украина и Кения. Благодаря Элизабет в Африке растет 30 000 деревьев, и она подарила эту идею. Я радуюсь, что новость о мурале уже разлетелась по интернету, и нас это объединяет. Думаю, Нарва могла бы стать столицей уличного искусства», - сказала мэр города Катри Райк на открытии мурала.