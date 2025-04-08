Певкур в Украине: нашей оборонной промышленности есть чему поучиться у украинских коллег

«Сильной стороной эстонской оборонной промышленности, безусловно, является все, что связано с беспилотными летательными аппаратами и технологиями, включая разведку, но наши предприятия не должны бояться смотреть дальше и искать возможности для производства более тяжелого вооружения и боеприпасов. Несомненно, нам есть чему поучиться у украинцев», - сказал министр обороны Ханно Певкур, отметив, что более тесные контакты между оборонными предприятиями двух стран будут способствовать укреплению безопасности обоих государств.

Во время форума оборонной промышленности, который проходил в рамках визита, эстонские компании смогли установить контакты с почти 90 представителями украинских оборонных предприятий и ознакомиться с продукцией друг друга.

«Мы видим, что для того, чтобы быть успешным в Украине сегодня, нужно быть здесь, нужно либо реально присутствовать, либо иметь тесные контакты. Иначе вы не привезете домой реальный опыт с поля боя. Именно украинский опыт закладывает основы для более быстрого развития нашей оборонной промышленности», - добавил Певкур.

В марте Украина представила Эстонии список пожеланий относительно военной помощи, которую эстонское государство сейчас закупает у эстонских компаний на сумму 100 миллионов евро. В список входят беспилотные летательные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства, водные суда, медицинское оборудование и материалы, поставляемые эстонскими оборонными предприятиями.

Эстония продолжит оказывать Украине поддержку в размере не менее 0,25 процента ВВП в год, причем в этом году эта сумма будет увеличена на четверть. Основная часть военной помощи Эстонии будет вложена в меры, позволяющие эстонским предприятиям внести свой вклад в победу Украины.

Кроме того, Эстония предоставит Украине прямую военную материальную помощь, будет способствовать обучению украинских сил обороны и вместе с Люксембургом станет сопредседателем Коалиции информационных технологий для Украины.