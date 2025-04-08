Эксперты: вывод американских войск из Европы может произойти очень быстро

Руководитель программы политики безопасности в Международном центре оборонных исследований Тони Лоуренс отметил, что разговоры об этом не беспочвенны. «Это потенциально очень серьезная вещь и, безусловно, что-то, что может произойти. Такие мысли обсуждались уже до назначения нынешней администрации США. Люди, предложенные на ключевые позиции, были связаны с идеями о выводе значительного числа войск из Европы».