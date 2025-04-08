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Эксперты: вывод американских войск из Европы может произойти очень быстро

Фото статьи
Фото: Kacper Pempel/Reuters/Scanpix

По информации американского новостного канала NBC, Пентагон рассматривает возможность вывода 10 000 солдат с восточной границы Европы. Эксперты в Эстонии, осведомленные об этом вопросе, считают, что такой шаг вполне возможен.

Руководитель программы политики безопасности в Международном центре оборонных исследований Тони Лоуренс отметил, что разговоры об этом не беспочвенны. «Это потенциально очень серьезная вещь и, безусловно, что-то, что может произойти. Такие мысли обсуждались уже до назначения нынешней администрации США. Люди, предложенные на ключевые позиции, были связаны с идеями о выводе значительного числа войск из Европы».

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