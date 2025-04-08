США выводят силы с польского аэродрома в Жешуве близ границы с Украиной

США объявили о выводе своих войск с польского военного аэродрома Ясёнка близ Жешува, являющегося ключевым логистическим узлом для западной военной помощи Украине. Находящийся там военный персонал и техника будут перемещены в другие места в Польше, сообщило в понедельник, 7 апреля, базирующееся в Висбадене командование сухопутных войск США в Европе и Африке.

В заявлении указывается, что речь идет о «давно запланированной» акции, которая является частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций, улучшения поддержки союзников и повышения эффективности. Данное решение было согласовано с властями Польши и других союзников по НАТО, сообщается далее.

Помощь Украине через Жешув будет оказываться и дальше

По словам командующего Кристофера Донахью, среди прочего данная мера «сэкономит американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов». «Этот объект не является постоянной польской военной базой, но уже три года используется силами США, НАТО и партнеров», - отмечается в заявлении.