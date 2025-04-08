АНАЛИЗ «​Отечество» выиграет по всей Эстонии, Центристская партия – в Таллинне

Согласно свежему опросу, проведенному Институтом общественных исследований и Norstat, лишение права голоса у граждан России окажет минимальное влияние на результаты предстоящих осенних местных выборов.
Политолог Мартин Мельдер отмечает, что существенных изменений не наблюдается, ссылаясь на утрату права голоса российскими гражданами. Хотя Центристская партия может потерять часть голосов, это будет компенсировано возросшей поддержкой среди русскоязычных граждан Эстонии. «Поддержка Центристской партии среди русскоязычных граждан Эстонии достигла рекордного уровня за последние годы», - подчеркивает Мельдер.