АНАЛИЗ «​Отечество» выиграет по всей Эстонии, Центристская партия – в Таллинне

Политолог Мартин Мельдер отмечает, что существенных изменений не наблюдается, ссылаясь на утрату права голоса российскими гражданами. Хотя Центристская партия может потерять часть голосов, это будет компенсировано возросшей поддержкой среди русскоязычных граждан Эстонии. «Поддержка Центристской партии среди русскоязычных граждан Эстонии достигла рекордного уровня за последние годы», - подчеркивает Мельдер.

Это не окажет значительного влияния на текущую коалиционную математику. В Таллинне, согласно прогнозам, Центристская партия получит 32 места, Партия реформ - 15, «Отечество» - 14 и Социал-демократическая партия - 12. Таким образом, правящая коалиция в Таллинне сохранит 41 место в городском собрании. Это означает, что даже если «Ээсти 200» останется за бортом с нулевым результатом, «Отечество» и Социал-демократическая партия улучшат свои позиции по сравнению с прошлыми выборами. Предыдущая коалиция (Центристская партия и социал-демократы) сможет получить 44 места по результатам опроса, теоретически обеспечивая возможность различных конфигураций. Однако коалиция, состоящая из Партии реформ, «Отечества» и социал-демократов, имела бы минимальное преимущество.