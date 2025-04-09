Визит легендарного футболиста в Россию наделал немало шума

Итальянский знаменитый футболист Франческо Тотти (48) вызвал много разговоров своими действиями. Легендарный нападающий сборной Италии и клуба «Рома» прилетел в понедельник в столицу России - Москву, где во вторник принял участие в рекламном мероприятии спортивно-букмекерского сайта Bookmaker Ratings.
Визит легенды в страну, начавшую полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, вызвал много разговоров на его родине в Италии.
Когда в Италии узнали, что Тотти собирается в Россию, он заявил, что едет туда исключительно в спортивных целях. Вскоре выяснилось, что Тотти примет участие в церемонии в Москве и получит награду от ранее упомянутой компании. Ранее эту награду получали португалец Луиш Фигу и бразилец Кафу.
Исполнительный директор Bookmaker Ratings Аскер Чалиджоков сообщил, что привлечение Тотти обошлось компании в шестизначную сумму. Это самая большая сумма, которую компания когда-либо тратила на зарубежного игрока.
Россиянин отметил, что недовольство, возникшее в Италии, в действительности оказалось благом для компании, поскольку привлекло больше внимания к кампании и самому бренду. Однако он добавил, что давление заставило Тотти отменить запланированное мероприятие в Риме, где он на протяжении 24 лет представлял местный клуб. Свою спортивную карьеру Тотти завершил в 2017 году.
Totti è arrivato stamane a Mosca per un evento promozionale— Carlo Gallo (Karl Fash✋️🇮🇹🖤) (@Karl_Fasc) April 7, 2025
Benigni💩🔥🖕 per la sua comparsata una cifra a 6 ZERI pagata dagli italiani.
Il Corriere della Sera💩🔥🖕 fa polemica sulla cifra a 6 zeri.
Dimentica di scrivere che non sono gli italiani a pagare quella cifra a Totti pic.twitter.com/FRA4WZY2xI
«Из-за существующего политического напряжения Тотти решил отменить рекламные мероприятия в Италии», - заявил руководитель Bookmaker Ratings.
Тотти представлял сборную Италии с 1998 по 2006 год, забив 9 голов в 58 матчах. В 2006 году он завоевал титул чемпиона мира с Италией.