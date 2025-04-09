Визит легендарного футболиста в Россию наделал немало шума

Визит легенды в страну, начавшую полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, вызвал много разговоров на его родине в Италии.

Когда в Италии узнали, что Тотти собирается в Россию, он заявил, что едет туда исключительно в спортивных целях. Вскоре выяснилось, что Тотти примет участие в церемонии в Москве и получит награду от ранее упомянутой компании. Ранее эту награду получали португалец Луиш Фигу и бразилец Кафу.

Исполнительный директор Bookmaker Ratings Аскер Чалиджоков сообщил, что привлечение Тотти обошлось компании в шестизначную сумму. Это самая большая сумма, которую компания когда-либо тратила на зарубежного игрока.

Россиянин отметил, что недовольство, возникшее в Италии, в действительности оказалось благом для компании, поскольку привлекло больше внимания к кампании и самому бренду. Однако он добавил, что давление заставило Тотти отменить запланированное мероприятие в Риме, где он на протяжении 24 лет представлял местный клуб. Свою спортивную карьеру Тотти завершил в 2017 году.

Totti è arrivato stamane a Mosca per un evento promozionale

Benigni💩🔥🖕 per la sua comparsata una cifra a 6 ZERI pagata dagli italiani.

Il Corriere della Sera💩🔥🖕 fa polemica sulla cifra a 6 zeri.

Dimentica di scrivere che non sono gli italiani a pagare quella cifra a Totti pic.twitter.com/FRA4WZY2xI — Carlo Gallo (Karl Fash✋️🇮🇹🖤) (@Karl_Fasc) April 7, 2025

«Из-за существующего политического напряжения Тотти решил отменить рекламные мероприятия в Италии», - заявил руководитель Bookmaker Ratings.