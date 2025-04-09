«Члены Рийгикогу, безусловно, понимают, что, внося поправки в Конституцию, они приняли решение с очень серьезными последствиями. Я неоднократно подчеркивал, что, по моему мнению, возможные далеко идущие последствия должны были быть всесторонне проанализированы и обдуманы, поскольку Конституция должна оставаться гарантом внутреннего и внешнего мира. Я также подчеркнул, что Рийгикогу имеет право вносить поправки в Конституцию в соответствии с правилами. Теперь, когда этот шаг сделан и члены Рийгикогу чувствуют свою ответственность, они, вероятно, задумались о том, как можно защитить единство эстонского общества в будущем», - говорится в заявлении президента.

По словам Кариса, решение, согласно которому на местных выборах могут голосовать только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, является легитимным.

«Не менее важно, чтобы люди, лишенные права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в каждом из них угрозу безопасности. Этого не достичь просто словами. Только Рийгикогу может гарантировать, что путь к получению эстонского гражданства останется открытым для людей, которые проживают здесь долгое время и лояльны к Эстонии, даже если другие страны препятствуют их свободному выбору в принятии решения о своем гражданстве», - отметил Карис.