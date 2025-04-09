Капитан ошиблась с пенальти, и Эстония не смогла одолеть Латвию

На 14-й минуте матча Эстония вышла вперед: точный пас в штрафную достиг ног Влады Кубасовой, которая первым же касанием направила мяч под перекладину. Хорошая возможность удвоить преимущество появилась на 35-й минуте, когда в продолжении атаки Катрийн Саулус оказалась на ударной позиции, однако послала мяч выше ворот. В концовке первого тайма Анетте Салей нашла отличным пасом вблизи ворот Лизетте Таммику, но удар нападающей вышел неточным, и с нескольких метров пробить в ворота не удалось. На перерыв команды ушли с преимуществом Эстонии 1:0.

На 60-й минуте матча был назначен пенальти в пользу Эстонии. Капитан Инна Кисс-Злиднис имела отличную возможность оформить свой дебютный гол за сборную, а также второе взятие ворот для команды, но вратарь оказался начеку и отразил 11-метровый удар.

Вместо второго гола Эстонии состоялся ответный гол соперников: на 69-й минуте Санта Сания Вушка направила мяч под острым углом в сетку, пройдя между штангой и стоявшей на линии ворот Катарины Элизабет Кяпа.

Желание забить победный гол и произведенные замены придали обеим командам задора, благодаря чему второй тайм был достаточно динамичным. Однако никому не удалось оформить победный мяч, и матч завершился вничью 1:1.