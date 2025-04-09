Согласно свежему опросу социологической фирмы Norstat, Центристская партия, рейтинг которой за неделю вырос на 0,8 процентного пункта, вошла в тройку самых популярных политических сил, пишет Rus.ERR.
По последним данным, 29,5% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,9% – Партию реформ и 16,2% – Центристскую партию.
По сравнению с данными за предыдущую неделю, рейтинг «Отечества» снизился на 1,1 процентного пункта, популярность реформистов увеличилась на 0,1 процентного пункта, а поддержка центристов выросла на 0,8 процентного пункта.
За лидирующей тройкой идут EKRE (15,8%) и Социал-демократическая партия (10,3%). Наименьшая поддержка среди парламентских партий – у «Ээсти 200», рейтинг которой составляет 2,7%
Партии правящей коалиции (реформисты и «Ээсти 200») поддерживают 20,6% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия, социал-демократы) – 71,8%.