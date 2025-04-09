Из-за введения пошлин Трамп потерял полмиллиарда долларов

Издание написало во вторник, 8 апреля, что в день повышения тарифов, 2 апреля, состояние Трампа оценивалось в 4,7 млрд долларов, однако менее чем неделю спустя его стоимость опустилась, предположительно, до 4,2 млрд.

Около 170 млн долларов глава Белого дома лишился из-за падения стоимости акций Trump Media and Technology Group, за три последних дня торгов они потеряли в цене 8%. Остальные потери связаны с удешевлением коммерческой недвижимости (90 млн), сферы гольф-бизнеса (около 70 млн), гостинично-курортного бизнеса (65 млн), криптовалюты и прочих областей, в которых Трамп имел бизнес или вложения.

Маск потерял десятки миллиардов долларов за неделю

Соратник Дональда Трампа миллиардер Илон Маск также пострадал от экономической политики республиканца: как пишет Business Insider, состояние главы Space X сократилось со 2 апреля на 35 млрд долларов, и к 8 апреля оценивалось в 298 млрд (а по данным Bloomberg на 9 апреля - уже 290 млрд). При этом, по информации газеты The Washington Post, Маск лично просил Трампа не вводить пошлины, но его усилия не увенчались успехом.