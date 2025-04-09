Ракетный террор, встречное предложение о природных ресурсах, китайские солдаты на Донбассе. Обзор событий в Украине

Баллистика по Кривому Рогу и Киеву, беспилотники по Харькову и Днепру. Громкая просьба об усилении ПВО. Минеральное соглашение просят подписать поскорее. Украинские военные не дождались прекращения огня и возобновили атаки по российским военным заводам. В Киеве встретили тарифы Трампа без особого сожаления. И начали обсуждать новый дизайн местной валюты. Об этом в своем обзоре рассказывает украинский журналист Олександр Крамаренко.
В понедельник, 7 апреля, вдруг стало известно, что помимо северокорейских солдат позиции украинских сил атакуют вместе с россиянами еще и китайские военнослужащие. А это уже совсем другая история, чем штурмовики Ким Чен Ына. Это, как ни крути, явное проявление в этой войне государства, которое примеряет на себя мантию нового лидера мира.
81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Вооруженных сил Украины (81-я ОАМБр) воюет в Донецкой области, то есть не в Курской и не в Белгородской областях РФ, где отметились северокорейские подразделения. Именно командование 81-й ОАМБр сообщило, что на их участке фронта были взяты в плен двое граждан Китайской Народной Республики с оружием в руках, а еще нескольких, похоже, и убили. Начал разворачиваться громкий скандал. Украинское министерство иностранных дел даже предприняло жесткий демарш в адрес китайских коллег, чего оно до этого всячески избегало, несмотря на наличие массы доказательств поддержки Москвы со стороны Пекина - и финансовой, и технической, и даже военно-технической.
Двое с автоматами могут оказаться «черным лебедем»
81-я ОАМБр - одна из наиболее боеспособных частей украинской армии, она держит оборону на севере Донецкой области, прикрывая с юго-востока Харьковскую область и такие крупные города на Донбассе, как Словянск и Краматорск. Как сообщили представители бригады 7 апреля, граждане Китая были захвачены накануне в ходе боевых действий, когда они находились в составе подразделения российских войск и были вооружены.
Этот эпизод тут же получил бурное продолжение. На следующий день, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский добавил интересных деталей. Как оказалось, у китайцев обнаружены документы и даже банковские карты. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с китайской стороной, чтобы получить объяснения происходящему.
Казалось бы, абсолютно рядовая ситуация: ранее в Украине уже попадали в плен иностранные граждане, воюющие на российской стороне. Об этом неоднократно сообщал украинский проект «Хочу жить», который предлагает российским солдатам добровольно сдаваться в плен и обеспечивает контакты желающих с украинскими военными. Этот проект располагает обширной информацией о так называемом «интернационале Путина», который воюет на российской стороне.
Например, представители проекта «Хочу жить» упоминали о гражданах Кубы, КНДР, Казахстана, Гамбии а также ряда других стран, которые попали в украинский плен на территории Украины с оружием в руках. По подсчетам проекта «Хочу жить», украинским военным ранее сдавались в плен представители 27 стран. Похоже, КНР оказалась в этом списке 28-м таким государством.
Но Китай - это очень особый случай. И вот почему.
Во-первых, не один и не два раза Пекин декларировал, что не прочь выступить кем-то вроде эдакого третейского судьи в той агрессивной войне, которую Москва ведет против Украины.
Из Киева на эти предложения до сих пор были вынуждены смотреть с холодно-вежливой благодарностью, хотя именно КНР обеспечивает России едва ли не наибольший поток валюты за экспортируемые из РФ нефть, газ и прочие ресурсы. Также КНР является ключевым хабом да и просто поставщиком компонентов военного и двойного назначения, которые держат на плаву российскую военную промышленность.
То есть не будь китайских микросхем, сервомоторов, редкоземельных элементов, станков и химического сырья - российской армии банально нечем было бы воевать. Да, Киев отлично видит, что Пекин способствует Москве в ее войне. Но до сих пор пытался избегать дипломатической конфронтации с Китаем - постоянным членом Совбеза ООН. И даже был готов обсуждать китайское участие в миротворческих усилиях.
Во-вторых, как уже было сказано, Пекин стоит за спиной Москвы в части поставок денег, технологий, компонентов, которыми питается российское вторжение в Украину. Но ни Киев, ни Брюссель, ни Вашингтон до сих пор не решались предъявлять по этому поводу явные претензии. Возможно, еще сохранялись иллюзии по части того, что с Пекином можно будет о чем-то договориться, подвигнуть его на то, чтобы он надавил на Кремль и посодействовал прекращению войны.
В-третьих, Пекин является ключевым участником БРИКС, а сама идея этого объединения не без оснований не раз и не два называлось креатурой Кремля. Понятно, что ни США, ни ЕС, ни Японии, ни Австралии, ни Великобритании или Канаде идея нового объединения вокруг двух автократических режимов нравиться не могла. Были надежды удержать от чрезмерного погружения Пекина в поддержку этого российского по сути проекта. Что останется теперь от этих надежд - пока не вполне ясно.
Как бы там ни было, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы осудить факт участия китайских граждан в войне и потребовать объяснений.
Сибига также сделал весьма жесткое и вполне однозначное заявление, которое вряд ли не было согласовано с партнерами Украины, уж очень одно красноречиво: «…Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по отношению к миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН».
Практически одновременно прозвучал сигнал и из Вашингтона. Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс на пресс-конференции 8 апреля отметила роль Китайской Народной Республики в поддержке российской агрессии и назвала новости об участии китайских граждан в войне тревожными.
Она также сделала крайне жесткое заявление - на грани обвинения: «Китай является главным спонсором России в войне в Украине. Китай поставляет почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны. 80% поступает из Китая».
Тэмми Брюс также процитировала слова президента США Дональда Трампа о том, что дальнейшее сотрудничество между «этими двумя ядерными державами» (Россия и Китай) «только углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими».
Если эти сигналы и не были слышны действительно громко, то лишь потому, что они звучали на фоне глобального экономического шторма, который был вызван недельной давности заявлением Трампа о введении импортных тарифов против практически всех стран мира. В том числе, на фоне объявления 8 апреля о пошлинах на китайские товары - в 104%, как ответ на китайские пошлины, которые были введены в ответ на американские тарифы, объявленные 2 апреля.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Тарифы, деньги и минералы
Сообщение о запуске в США импортных тарифов против практически всех стран встретили в Киеве довольно спокойно. Прежде всего потому, что объемы торговли с США довольно скромны - на эту страну приходится что-то около 2,5% украинского экспорта. Вдобавок Украина получила минимально возможный размер пошлин - 10%, что вдвое ниже, чем, к примеру, ЕС.
Ну и баланс внешней торговли между странами - в пользу США: экспорт американских товаров в Украину примерно в три с половиной раза превышает обратный поток товаров - из Украины в США. Украинские чиновники со спокойными лицами демонстрируют готовность вступить в переговоры и обсудить взаимный отказ от пошлин, которые в Украине и так весьма невысоки.
А вот побочные эффекты от американского тарифного наступления украинскую сторону навряд ли расстраивают. Состоявшееся падения нефтяных котировок встречено в Киеве аплодисментами - оно означает сокращение нефтегазовых доходов Москвы, соответственно, сужение финансовой базы агрессивной войны. Ну и траты украинской экономики на нефтепродукты и газ будут поменьше - а страна является импортером этих товаров.
И вообще ситуация с финансами нынче у Киева выглядит весьма неплохо даже на фоне заявлений американского президента о пересмотре масштабов помощи. За март Украина получила внешнее финансирование на почти семь миллиардов долларов, в том числе за счет доходов от замороженных зарубежных российских активов. Успешно пройден еще один этап программы кредитования EFF от МВФ, что открывает дорогу ряду важных проектов поддержки Украины.
Дальнейшая поддержка со стороны США имеет условием подписание соглашения между Киевом и Вашингтоном о доступе к украинским минеральным ресурсам и транспортной инфраструктуре. Украинское руководство заявляет о привлечении к работе над этим соглашением американской юридической фирмы. Видимо, чтобы перевести работу над противоречивым документом в статус бюрократической рутины и пригасить нервные реакции как сторонников этого соглашения, так и его противников.
Страна не без трудностей, но прошла холодный сезон, несмотря на массированные ракетные и дроновые удары по газовой и электроэнергетической инфраструктуре. Нацбанк - центральный банк страны - инициировал дискуссию о новом дизайне банкнот национальной валюты - гривны. Извне этот эпизод выглядит несколько преждевременным, но не из Киева. Потому что такие ситуации поддерживают ощущение некоей экономической нормальности, которая остро необходима тяжело воюющей стране. Нормальности добавляют и сообщения о стартовавшей посевной - она началась в южных областях страны, несмотря на волну холода, которая обрушилась на Украину в первую неделю апреля.
Но это стремление к нормальности, увы, никак не останавливает войны.
Путин игнорирует Трампа
Попытки убедить Украину, что вот-вот состоится прекращение огня и можно будет обсуждать ее уступки России, похоже, рассыпались в прах. 4 апреля произошла российская атака по городу Кривой Рог - это большой город в глубоком тылу, на юге Днепропетровской области и на Правобережной Украине. Он известен работающими металлургическими и железорудными предприятиями, в нем нашли себе кров многие жители оккупированных районов Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Удар российскими баллистическими ракетами привел к гибели 20 мирных жителей, в том числе девять детей. Одна из ракет поразила детскую площадку и окружающие жилые дома.
В воскресенье, 6 апреля, в Украине был объявлен общенациональный траур в связи с этой трагедией. В ночь на 6 апреля Россия нанесла по Украине комбинированный удар дронами и ракетами, в том числе баллистическими ракетами был обстрелян Киев.
Очевидно российские атаки 4-6 апреля по мирным украинским городам ставят крест на надеждах Трампа, что Путин готов к прекращению огня. Владимир Зеленский после этих ударов снова обращался с просьбой о поставках дополнительных систем ПВО Patriot (США), а также европейских SAMP/T, а также ракет к таким системам. Обе эти системы умеют сбивать российские баллистические ракеты, что неоднократно демонстрировали украинские военные. Вот только комплексов недостаточно в Украине, чтобы прикрыть крупные города, да и самих ракет дефицит в связи с тем, что новых поставок Дональд Трамп не одобрил - спасибо, что хотя бы продолжаются те, что были согласованы предыдущим американским президентом.
Все выглядит так, будто Путин демонстративно и деятельно, не на словах, отвергает мирные планы Трампа. Это хорошо видят в Украине и продолжают развивать собственное производство вооружений, а еще - возобновили удары по российским военным объектам в глубоком тылу. Нет, за последнюю неделю не было слышно о горящих нефтеперегонных заводах или перекачивающих станциях. Зато украинские дроны сожгли в Поволжье цеха на заводе, производящем взрывчатку, а также разрушили производство оптоволокна, которое российские военные используют для управления помехозащищенными тактическими дронами-камикадзе.
К сожалению, о прекращении огня не слыхать, зато каждую ночь звучат десятки взрывов российских дронов в полуторамиллионном Харькове - втором по размеру городе в Украине, который находится в нескольких десятках километров от российской границы. Практически каждую ночь российские войска атакуют дронами и Днепр - третий по размеру город-миллионник.