Ракетный террор, встречное предложение о природных ресурсах, китайские солдаты на Донбассе. Обзор событий в Украине

То есть не будь китайских микросхем, сервомоторов, редкоземельных элементов, станков и химического сырья - российской армии банально нечем было бы воевать. Да, Киев отлично видит, что Пекин способствует Москве в ее войне. Но до сих пор пытался избегать дипломатической конфронтации с Китаем - постоянным членом Совбеза ООН. И даже был готов обсуждать китайское участие в миротворческих усилиях.

Во-вторых, как уже было сказано, Пекин стоит за спиной Москвы в части поставок денег, технологий, компонентов, которыми питается российское вторжение в Украину. Но ни Киев, ни Брюссель, ни Вашингтон до сих пор не решались предъявлять по этому поводу явные претензии. Возможно, еще сохранялись иллюзии по части того, что с Пекином можно будет о чем-то договориться, подвигнуть его на то, чтобы он надавил на Кремль и посодействовал прекращению войны.

В-третьих, Пекин является ключевым участником БРИКС, а сама идея этого объединения не без оснований не раз и не два называлось креатурой Кремля. Понятно, что ни США, ни ЕС, ни Японии, ни Австралии, ни Великобритании или Канаде идея нового объединения вокруг двух автократических режимов нравиться не могла. Были надежды удержать от чрезмерного погружения Пекина в поддержку этого российского по сути проекта. Что останется теперь от этих надежд - пока не вполне ясно.