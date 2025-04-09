Экспорт ощутимо вырос: узнайте, какие эстонские товары пользуются за рубежом наибольшим спросом

Товаров было экспортировано в текущих ценах примерно на 1,5 миллиарда евро и импортировано более чем на 1,7 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 264 миллиона евро, что на 5 миллионов евро больше, чем годом ранее.

Руководитель группы внешней торговли Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что на экспорт Эстонии существенно повлиял вывоз из страны ранее импортированных товаров, т. е. реэкспорт, который за год увеличился на 30%. «Больше всего на рост реэкспорта повлияли транспортные средства», - добавила Пуура.

Вывоз товаров эстонского производства за год увеличился на 4% и составил 65% от общего объема экспорта. Больше всего на рост повлияли экспорт обработанного топлива, сланцевого топливного масла и измерительных приборов.

В феврале больше всего экспортировали электрооборудование

Больше всего в феврале экспортировали электрооборудование (13% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также древесину и изделия из древесины (12%). В годовом сравнении больше всего вырос экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 100 миллионов евро, т. е. более чем в два раза) и транспортных средств (на 30 миллионов евро, т. е. 25%). Более чем на 5 миллионов евро сократился экспорт как бумаги и картона, так и механических машин.