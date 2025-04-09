«В результате может начаться гораздо более масштабное протестное движение, чем во время Бронзовой ночи. Принятие этого закона - это сознательное и систематическое разжигание внутреннего конфликта», - добавил он. Хельме выразил надежду, что президент Алар Карис откажется провозглашать закон.

Председатель фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо отметил, что российские спецслужбы использовали церковь в враждебной деятельности, и это представляет собой прямую угрозу безопасности.

Член фракции Партии реформ Анти Хаугас напомнил, что не все русские православные приходы, действующие в Эстонии, подчиняются Московскому патриархату, и потому на их деятельность внесенные в закон изменения не повлияют. «Надеюсь, что руководство ЭПЦХ и приходы смогут найти такое решение, которое позволит им продолжить свою религиозную деятельность в Эстонии в соответствии с нашими законами и ценностями», - добавил он.

По словам председателя фракции «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера, они поддерживают принятие закона. Заместитель председателя фракции Центристской партии Вадим Белобровцев, в свою очередь, отметил, что, к сожалению, те, кто голосует за закон, не осознают, какие проблемы он может повлечь за собой.

«Законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах противоречит Конституции Эстонии, нарушает принцип свободы вероисповедания и ведет к расколу в обществе. Государство не должно вмешиваться в дела церкви», - заявил он.

Министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») сегодня заявил, что целью эстонского государства является защита свободы вероисповедания, а это также означает, что защищается свобода людей веровать, не становясь жертвой враждебного влияния, и действовать, не подвергаясь риску быть использованными в интересах сил, враждебных эстонскому государству.

«Закон о церквях и приходах обеспечивает защиту религиозной свободы посредством организации правового пространства. Тот факт, что это делается посредством законов, является действием, соответствующим принципу верховенства права, - сказал Таро. - С поправкой к закону мы реорганизуем правовое пространство Эстонии для предотвращения и устранения эксплуатации здесь религиозных организаций в целях разжигания ненависти или насилия».