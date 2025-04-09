Если сегодня Рийгикогу примет Закон о церквях и приходах, то ни одна церковь, монастырь или приход, действующий на территории Эстонии, не должен в своей деятельности подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.
Принятие закона может привести к тому, что деятельность связанной с Московским патриархатом Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ), будет приостановлена. В то же время руководители приходов ЭПЦХ уже получили от церковного руководства проект нового устава, который каждый приход должен утвердить в течение недели.
Положения этого проекта ограничивают автономию приходов и значительно затрудняют принятие самостоятельного решения о переходе под юрисдикцию Константинопольского патриархата, тем самым сохраняя зависимость от Московского патриархата.
После того, как президент Алар Карис провозгласит закон, юридические лица, уставы и деятельность которых необходимо привести в соответствие с законом, получат два месяца на принятие необходимых мер.
Мнения политиков
«Сейчас разыгрывается спектакль, будто все служат только Кремлю и хотят еще крепче за него держаться», - заявил председатель фракции Социал-демократической партии Рийгикогу Лаури Ляэнеметс. До ухода с поста министра внутренних дел он направил в парламент поправки к закону, которые не ограничивают свободу вероисповедания и соответствуют Конституции. «Их интересует не то, как живут православные в Эстонии, а то, как можно сильнее навредить эстонскому государству и обществу», - добавил он.
«Я искренне надеюсь, что парламент не примет этот закон, - заявил председатель фракции Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме. - Его практическая сторона крайне опасна для нас - как с точки зрения Запада и Востока, так и внутри страны. Плюс - налицо серьезная проблема с Конституцией».
«В результате может начаться гораздо более масштабное протестное движение, чем во время Бронзовой ночи. Принятие этого закона - это сознательное и систематическое разжигание внутреннего конфликта», - добавил он. Хельме выразил надежду, что президент Алар Карис откажется провозглашать закон.
Председатель фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо отметил, что российские спецслужбы использовали церковь в враждебной деятельности, и это представляет собой прямую угрозу безопасности.
Член фракции Партии реформ Анти Хаугас напомнил, что не все русские православные приходы, действующие в Эстонии, подчиняются Московскому патриархату, и потому на их деятельность внесенные в закон изменения не повлияют. «Надеюсь, что руководство ЭПЦХ и приходы смогут найти такое решение, которое позволит им продолжить свою религиозную деятельность в Эстонии в соответствии с нашими законами и ценностями», - добавил он.
По словам председателя фракции «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера, они поддерживают принятие закона. Заместитель председателя фракции Центристской партии Вадим Белобровцев, в свою очередь, отметил, что, к сожалению, те, кто голосует за закон, не осознают, какие проблемы он может повлечь за собой.
«Законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах противоречит Конституции Эстонии, нарушает принцип свободы вероисповедания и ведет к расколу в обществе. Государство не должно вмешиваться в дела церкви», - заявил он.
Министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») сегодня заявил, что целью эстонского государства является защита свободы вероисповедания, а это также означает, что защищается свобода людей веровать, не становясь жертвой враждебного влияния, и действовать, не подвергаясь риску быть использованными в интересах сил, враждебных эстонскому государству.
«Закон о церквях и приходах обеспечивает защиту религиозной свободы посредством организации правового пространства. Тот факт, что это делается посредством законов, является действием, соответствующим принципу верховенства права, - сказал Таро. - С поправкой к закону мы реорганизуем правовое пространство Эстонии для предотвращения и устранения эксплуатации здесь религиозных организаций в целях разжигания ненависти или насилия».
Таро подтвердил, что поправка к закону не запрещает деятельность ЭХПЦ, ранее носившей название Эстонской православной церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП), или ее приходов и монастырей в Эстонии.