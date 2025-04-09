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Сегодня в Рийгикогу примут решение об изменении Закона о церквях и приходах

Сегодня в Рийгикогу будет принято очередное историческое решение. С большой вероятностью парламент внесет изменения в Закон о церквях и приходах.
Сегодня в Рийгикогу будет принято очередное историческое решение. С большой вероятностью парламент внесет изменения в Закон о церквях и приходах. Фото: Eero Vabamägi

Если сегодня Рийгикогу примет Закон о церквях и приходах, то ни одна церковь, монастырь или приход, действующий на территории Эстонии, не должен в своей деятельности подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.

Принятие закона может привести к тому, что деятельность связанной с Московским патриархатом Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ), будет приостановлена. В то же время руководители приходов ЭПЦХ уже получили от церковного руководства проект нового устава, который каждый приход должен утвердить в течение недели. Положения этого проекта ограничивают автономию приходов и значительно затрудняют принятие самостоятельного решения о переходе под юрисдикцию Константинопольского патриархата, тем самым сохраняя зависимость от Московского патриархата.

«Сейчас разыгрывается спектакль, будто все служат только Кремлю и хотят еще крепче за него держаться», - заявил председатель фракции Социал-демократической партии Рийгикогу Лаури Ляэнеметс. До ухода с поста министра внутренних дел он направил в парламент поправки к закону, которые не ограничивают свободу вероисповедания и соответствуют Конституции. «Их интересует не то, как живут православные в Эстонии, а то, как можно сильнее навредить эстонскому государству и обществу», - добавил он.

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