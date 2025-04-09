Сегодня в Рийгикогу примут решение об изменении Закона о церквях и приходах

Если сегодня Рийгикогу примет Закон о церквях и приходах, то ни одна церковь, монастырь или приход, действующий на территории Эстонии, не должен в своей деятельности подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.
Принятие закона может привести к тому, что деятельность связанной с Московским патриархатом Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ), будет приостановлена. В то же время руководители приходов ЭПЦХ уже получили от церковного руководства проект нового устава, который каждый приход должен утвердить в течение недели. Положения этого проекта ограничивают автономию приходов и значительно затрудняют принятие самостоятельного решения о переходе под юрисдикцию Константинопольского патриархата, тем самым сохраняя зависимость от Московского патриархата.