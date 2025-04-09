По мнению лидера оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме.Деятельность Министерства внутренних дел по отношению к Эстонской православной церкви Московского патриархата может привести к новой Бронзовой ночи и вызвать негодование России и США, пишет Rus.ERR.
«Это противоречит Конституции Эстонии и тому, что на Западе называют свободой вероисповедания. На практике Министерство внутренних дел готовит для нас катастрофическую ситуацию, когда мы провоцируем ссору с Россией и с США, которые заявили, что преследование христианской церкви находится под их пристальным вниманием. Тем самым мы организуем новую Бронзовую ночь», - заявил он.
По словам Хельме, в Эстонии нет примеров того, чтобы церковь, подчиненная Московскому патриарху, занималась терроризмом.