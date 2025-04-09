Скандал: наездники скрывали мучения животных, чтобы получить лучшие результаты

Всадники придумали способ скрывать боль у лошадей, чтобы спортсмены не лишались очков. В марте ветеринары сообщили Aftonbladet, что более половины лошадей, участвовавших в соревнованиях в Гетеборге, страдали от нехватки кислорода. Это стало очевидно, поскольку языки лошадей приобретали синеватый оттенок.

Когда давление на повод становится чрезмерным, естественная реакция лошадей - широко открывать рот, чтобы облегчить боль. Однако за это судьи отнимают очки у спортсмена.

В Швеции многие всадники затягивают носовой ремень, или капсюль, вокруг рта лошади так туго, что она не может легко открыть рот. Ветеринар Сара Нюман сказала изданию, что чрезмерное затягивание ремня можно сравнить с использованием запрещенных веществ.

«Это похоже на допинг, но с использованием снаряжения. Они пользуются снаряжением, чтобы попытаться скрыть боль, которую испытывает лошадь», - описала Нюман.

Кроме того, выяснилось, что датчанка Катрин Лаудруп-Дюфур, олимпийская чемпионка по выездке, также прибегала к мошенничеству со своей лошадью.