Приключения дилетанта: чем закончилась охота за сокровищами в таллиннском антикварном магазине

Чтобы создать в своем доме интересный интерьер, не обязательно приглашать дизайнера. В вашем распоряжении всемирная Сеть с картинками, сайтами, полезными советами. И еще блошиные рынки и магазины - от секонд-хендов до антикварных, где черпают вдохновение и профессионалы, и любители. Такие, как мы с вами.
На познавательных телеканалах вроде Discovery, Travel, History десятилетиями идут шоу, посвященные винтажу и антиквариату. Их постоянные зрители за годы научились многому, а некоторые даже стали профессионалами.
Телешоу forever
Там показывают настоящих антикваров, обычно британцев, готовых в поисках сокровища перерыть кучу мусора, то есть объездить полстраны и, торгуясь, как на турецком базаре, получить для своего магазина настоящий раритет - подлинные вещи XIX и даже XVII века. Потом этот раритет реставрируют и продают с солидной прибылью.
Второй тип персонажей - как правило, это американцы - охотники за складскими боксами. Таких телешоу множество. Одни охотники за старьем покупают котов в мешках и, бывает, потом выручают за них тысячи долларов, а другие чаще остаются при очень малом выигрыше или вообще в минусе. Зато при деле! (с)
Мы смотрим на героев этих телешоу с ироническим прищуром, но когда сами оказываемся за пределами нашей не слишком богатой на антиквариат страны, то часами готовы бродить по блошиному рынку где-нибудь в Ницце или Генте.
О дешевой, но добротной мебели из Швеции Rus.Postimees уже писал, о хороших людях, привозящих свои диваны не на свалку, а в благотворительные секонд-хенды - тоже. Но есть в нашем славном городе несколько мест, куда стремятся любители старых и необычных вещей.
Маэстро сдал явку
Интерес к подобным оазисам винтажа и антиквариата подогрел недавно побывавший в Таллинне историк моды Александр Васильев, который воспринимается в первую очередь как ведущий телепередачи. В интервью порталу Limon он вспомнил «Модный приговор» и громко произнес название таллиннского магазина, где, по его мнению, должна отдохнуть душа любителя содержимого старых шкафов и антресолей: Mööblihall.
Несколько ударов по клавиатуре, и все необходимые координаты магазина перед нами: всемогущий Google предоставил и адрес, и название компании, и фамилии ее собственников, и множество других полезных сведений. Но чтобы покупать что-то в антикварном магазине, надо в этом антикваре разбираться.
Мы решили попробовать, подобно Дрю Притчарду, поискать сокровище у дилеров - то есть в антикварном магазине-складе, который горячо рекомендовал Васильев. Можно поехать на место, посмотреть, изучить ассортимент, пофотографировать, если разрешат, и, может быть, даже что-нибудь купить.
Историк моды Александр Васильев, как мы уже сказали, пришел от этого магазина в восторг, рассказал о своих покупках и дал советы.
«Груды мебели, фарфора, керамики, металлических изделий, привозят из Бельгии фурами. Я накупил старинных вышивок, столового серебра ар деко, красивый столик викторианской эпохи красного дерева и много других интересных штучек», - поведал Васильев порталу Limon.
«Этот магазин похож на Humana, но с мебелью. Недорого. Там можно очень хорошо обставиться, особенно рекомендую всем молодым. У которых есть новый дом, есть стены, но нет дивана, шкафа, стола. Там можно все это найти», - советует Васильев.
Эмоционально адресуя свои советы молодому поколению, маэстро моды, на наш взгляд, несколько промахнулся: цены в этом заветном магазине все-таки не совсем молодежные. К тому же наши обладатели своих первых квартир предпочитают, как правило, совсем другие интерьеры.
Насчет сравнения с Humana Васильев тоже погорячился, к стилю этого популярного одежного секонда ближе стоит все-таки сеть Sõbralt Sõbrale. Но туда маэстро, скорее всего, не заглядывал. Впрочем, и гуру могут ошибаться.
Своими глазами
Мебель, мебель, мебель... Лабиринты из шкафов, столов и диванов. И необычный, но узнаваемый запах: воска, старого дерева, чуть сандала, немного пыли. Примерно так пахнет за кулисами театра. Запах, говорящий об истории.
Рококо и барокко, ампир и «восток-дело тонкое», и просто дорого-богато. Настоящих рококо с барокко тут, конечно, нет. В сущности, почти вся мебель, представленная в магазине - это стилизация и винтаж. Но стиль выдержан и работы впечатляющие. Однако куда можно поставить резной буфет два метра на три? В ласнамяэскую трешку?
Медленно брожу по магазину, рассматривая не только мебель, но и картины: страшноватенькая копия фрагмента «Ночного дозора» Рембрандта ждет своего покупателя. Неплохие акварели, графика, огромные полотна неизвестных художников с пышнотелыми «ню».
Вот, например, необъятный шкаф, выполненный явно в начале прошлого века, но в грубом романском стиле. Фаянсовый бюст красавицы практически в натуральную величину. Целое семейство восточной черной лаковой мебели и ширм с перламутровыми вставками.
Пышные кресла и диваны: одно такое креслице займет всю комнату. Интересная люстра без одного плафона - наверняка можно выторговать скидку, но чем заменить утраченный? Золоченые шифоньеры и кровати с пыльными балдахинами.
Море посуды, продающейся целыми сервизами. Да и в каждом шкафу стоят рюмки и стаканы, а в витринах и на столиках фигурки тонких балерин и дамочек с филигранно выполненными фарфоровыми юбками с пижмами и оборками. Дорого. Стекло а ля мурано по приемлемой цене.
Обилие настольных ламп. Одна - огромная в стиле тиффани - с табличкой «Продано». Трехногий торшер, сильно напоминающий стиль баухауз или что-то подобное - в берлинских музеях видела похожие. Дрю Притчард точно бы купил - он такие любит.
Много гравюр и рисунков, все в рамках, как полагается. Вышивки и гобелены тоже имеются. Чтобы хотя бы бегло осмотреть весь ассортимент, понадобится не один час.
Надо отдать должное продавцу: она не бегала по пятам, не приставала с советами. Видимо, к спокойным любопытствующим посетителям здесь привыкли.
Для ловца и стол лежит
И вот я увидела Его. Столик стоял в самом темном углу магазина, куда, видимо, забредают самые выносливые. Огромная кровать, пышный красный диван, кресла с надписями «Просим не садиться». И в этой компании три варианта столиков типа «три в одном».
Столики вдвигаются один в другой и занимают в комнате мало места, изящные ножки кокетливо изогнуты и завершаются подобием лапок. Ничего вычурного, довольно скромная резьба, чуть-чуть потускневшая позолота. В общем, добросовестная стилизация под рококо. Не XVIII век, конечно, на триста лет моложе, но мило.
Начинаю лихорадочно прикидывать, как впишется это чудо в мой скандинавский интерьер. И довольно быстро нахожу для него место.
Дальше все просто. Получаю счет, оплачиваю его по телефону и на следующий день приезжаю за своим сокровищем. Столик уже ждал, упакованный в пленку.
Теперь он чувствует себя совсем как дома. В общем, операция «антиквариат» вполне себе удалась. У вас тоже получится. Было бы желание.