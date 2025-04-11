Приключения дилетанта: чем закончилась охота за сокровищами в таллиннском антикварном магазине

На познавательных телеканалах вроде Discovery, Travel, History десятилетиями идут шоу, посвященные винтажу и антиквариату. Их постоянные зрители за годы научились многому, а некоторые даже стали профессионалами.

Телешоу forever

Там показывают настоящих антикваров, обычно британцев, готовых в поисках сокровища перерыть кучу мусора, то есть объездить полстраны и, торгуясь, как на турецком базаре, получить для своего магазина настоящий раритет - подлинные вещи XIX и даже XVII века. Потом этот раритет реставрируют и продают с солидной прибылью.

Второй тип персонажей - как правило, это американцы - охотники за складскими боксами. Таких телешоу множество. Одни охотники за старьем покупают котов в мешках и, бывает, потом выручают за них тысячи долларов, а другие чаще остаются при очень малом выигрыше или вообще в минусе. Зато при деле! (с)

Аллен Хафф и Клинтон Джонс - главные герои телешоу Auction Hunters на канале Discovery. Фото: Скриншот с видео

Мы смотрим на героев этих телешоу с ироническим прищуром, но когда сами оказываемся за пределами нашей не слишком богатой на антиквариат страны, то часами готовы бродить по блошиному рынку где-нибудь в Ницце или Генте.

О дешевой, но добротной мебели из Швеции Rus.Postimees уже писал, о хороших людях, привозящих свои диваны не на свалку, а в благотворительные секонд-хенды - тоже. Но есть в нашем славном городе несколько мест, куда стремятся любители старых и необычных вещей.

Маэстро сдал явку