По словам Андрея Коваленко, руководителя украинского Центра противодействия дезинформации, правительство Грузии предоставило компаниям из КНР право на строительство порта в Анаклии на восточном побережье Черного моря в Грузии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Ранее правительство Грузии вело переговоры с американскими компаниями относительно развития проекта этого порта. Китайские компании получат почти половину акций всего нового порта в обмен на его строительство. Коваленко напоминает, что китайские компании ранее приобрели доли в портах Поти и Батуми в Грузии. По словам Коваленко, цель КНР - вытеснить НАТО из восточной части Черного моря и построить транзитный коридор через Кавказ в обход как России, так и Турции.
С наблюдениями Коваленко в целом можно согласиться. КНР никогда не хотела строить крупные транзитные коридоры для своих товаров через Россию и не соглашалась инвестировать в российскую инфраструктуру. Поэтому маршрут через Кавказ мог бы стать подходящим путем для КНР, как это было много веков назад во времена Великого шелкового пути.
Что касается темы НАТО, то тут китайские оценки, пожалуй, слишком оптимистичны. Турция является важным членом НАТО и оказывает сильное влияние на инфраструктурные проекты, реализуемые на Кавказе. Если бы Турция и Азербайджан также добились транзитного коридора через Армению, его использование, безусловно, было бы приемлемым для КНР.
Наконец, Турция и европейские страны НАТО, расположенные вдоль Черного моря, являются основными целевыми рынками для экспорта товаров КНР. В заключение можно сказать, что присутствие КНР в Черном море в ближайшие годы существенно возрастет. Европейские страны не понимали и не знали, как инвестировать в инфраструктуру этого региона в нужное время.
Представитель администрации президента России отказался комментировать заявление президента Украины о присутствии украинских войск на территории России в Белгородской области. Поскольку украинские войска размещены на очень небольшой территории прямо на границе, российскому руководству проще попытаться игнорировать этот вопрос.
Для российского руководства практически невозможно даже косвенно подтвердить достоверность информации, предоставленной украинским президентом. В то же время никто не осмелился отрицать происходящее.
Двое пленных китайских солдат
Украинские бойцы захватили в Донбассе двух граждан КНР, воевавших в составе российской армии против украинских сил. Им также была предоставлена возможность представить себя в видеоролике. По словам представителя украинской воздушно-десантной бригады, которая захватила китайских солдат, китайские солдаты были захвачены вооруженными, то есть с боевой техникой.
Украинское военное командование располагает данными о том, что на фронте воюет гораздо больше солдат, завербованных в Китае. Несколько месяцев назад в украинских социальных сетях также были опубликованы кадры взаимодействия граждан КНР с подразделениями российской армии.
В целом, ранее их считали своего рода наблюдателями, собирающими информацию о том, что происходит в ходе военных операций. Похоже, Украина намерена максимально раскрутить эту историю. Россия же, вероятно, не имеет ничего против появления подобной истории в СМИ. Президент Украины также прокомментировал ситуацию, и было объявлено, что китайский дипломат будет вызван для дачи объяснений по поводу инцидента. Поскольку в это же время между США и КНР разгорелась серьезная тарифная война, мотивы Украины вполне предсказуемы.
Нет сомнений, что если граждане КНР по каким-либо причинам действуют в составе подразделений российских Вооруженных сил, об этом обязательно известно руководству КНР. Поэтому лидерам КНР следовало бы также учитывать возможность того, что некоторые из них попадут в руки украинских сил.
Государственный департамент США продемонстрировал заявлением на уровне пресс-секретаря, что он в курсе происходящего. Госдеп также посчитал необходимым добавить, что 80 процентов товаров и материалов двойного назначения, необходимых России для ведения войны, поступают из КНР.
Сегодня ночью Россия начала широкомасштабную атаку с использованием иранских беспилотников. Основными целями стали жилые кварталы в городах Харьков и Днепр. Сообщения о попаданиях продолжают поступать до сих пор. Можно сказать, что российские лидеры не считают нужным даже имитировать какую-то реакцию на последние предостережения президента США.
В России появились сообщения об атаке украинских беспилотников в Ростовской области, однако конкретная информация о целях пока не разглашается.
О положении на фронтах
Активность наступления российской армии на фронтах оставалась на уровне, сопоставимом с предыдущими днями.
Продолжается интенсивное наступление российской армии на Курско-Сумско-Белгородском направлении. На линии фронта существенных изменений нет. Российские источники пытаются создать впечатление, что российской армии удастся продвинуться в Сумской области. Бои ведутся в зоне, прилегающей непосредственно к границе, и эти передвижения в настоящее время не оказывают существенного влияния. Это скорее информационная война.
На Харьковском направлении активность российской армии была несколько выше, однако в целом наступательные действия на этом направлении не носят интенсивного характера.
На Купянском направлении действия российской армии аналогичны предыдущим неделям, темпы наступления остаются ниже обычных. Интенсивность атак в направлении Лимана по-прежнему высока, однако вчера российской армии не удалось добиться существенного продвижения. На направлении Северска продолжаются позиционные бои.
В Бахмутском районе действия российской армии в районе города Часов Яр были несколько более активными, но безрезультатными. В районе города Торецк продолжались весьма интенсивные бои, которые не привели к каким-либо существенным изменениям.
На Покровском направлении российскому командованию удалось сохранить темп наступления, однако участвующие в наступлении части в большинстве своем слишком малочисленны, чтобы добиться серьезного прорыва. Украинская армия продолжает контратаки.
Имеются сообщения о небольших успехах обеих армий, однако они не отражают существенных изменений на линии фронта.
Российские подразделения также совершили несколько больше атак к юго-западу от Донецка, чем обычно за последние недели, однако они не дали никаких результатов.
На Южном фронте российские части предприняли несколько попыток наступления в разведывательном ключе, которые не увенчались успехом, но принесли россяинам потери.