РАЙНЕР САКС Китай пришел в Грузию с очень хитрым планом

Ранее правительство Грузии вело переговоры с американскими компаниями относительно развития проекта этого порта. Китайские компании получат почти половину акций всего нового порта в обмен на его строительство. Коваленко напоминает, что китайские компании ранее приобрели доли в портах Поти и Батуми в Грузии. По словам Коваленко, цель КНР - вытеснить НАТО из восточной части Черного моря и построить транзитный коридор через Кавказ в обход как России, так и Турции.

С наблюдениями Коваленко в целом можно согласиться. КНР никогда не хотела строить крупные транзитные коридоры для своих товаров через Россию и не соглашалась инвестировать в российскую инфраструктуру. Поэтому маршрут через Кавказ мог бы стать подходящим путем для КНР, как это было много веков назад во времена Великого шелкового пути.

Что касается темы НАТО, то тут китайские оценки, пожалуй, слишком оптимистичны. Турция является важным членом НАТО и оказывает сильное влияние на инфраструктурные проекты, реализуемые на Кавказе. Если бы Турция и Азербайджан также добились транзитного коридора через Армению, его использование, безусловно, было бы приемлемым для КНР.