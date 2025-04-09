Новые налоги и рост цен привели к тому, что у людей остается все меньше денег на обслуживание автомобиля

Автодилеры также видят последствия повышения налогов и введения новых в том, что владельцы автомобилей откладывают регулярное техническое обслуживание. Скоро станет ясно, является ли это последствием первого шока или более глубокой тенденцией, поскольку сейчас самое время для сезонного обслуживания, и вскоре можно будет сделать какие-то выводы.