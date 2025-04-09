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Новые налоги и рост цен привели к тому, что у людей остается все меньше денег на обслуживание автомобиля

Перевод: Дмитрий Рая
Рене Варек, исполнительный директор дилерского центра Amserv.
Рене Варек, исполнительный директор дилерского центра Amserv. Фото: Sander Ilvest

По словам Рене Варека, исполнительного директора дилерского центра Amserv, рынок оправится от шока от налога на автомобили к лету, но в будущем все больше людей станут покупать более компактные и доступные, а также гибридные автомобили.

Автодилеры также видят последствия повышения налогов и введения новых в том, что владельцы автомобилей откладывают регулярное техническое обслуживание. Скоро станет ясно, является ли это последствием первого шока или более глубокой тенденцией, поскольку сейчас самое время для сезонного обслуживания, и вскоре можно будет сделать какие-то выводы.

- Налог на автомобили действует уже три месяца, а продажи легковых автомобилей упали более чем в два раза. Покупают ли люди теперь более экономичные и экологически чистые автомобили? И как налог поможет достичь поставленных целей?

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