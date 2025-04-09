Глава МВД о Законе о церквях: принудительное закрытие возможно только по решению суда

Если Рийгикогу примет сегодня изменения к Закону о церквях и приходах, у юридических лиц будет два месяца на приведение своей деятельности в соответствие с законом.
Министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») заявил, что целью эстонского государства является защита свободы вероисповедания, а это также означает, что защищается свобода людей веровать, не становясь жертвой враждебного влияния, и действовать, не подвергаясь риску быть использованными в интересах сил, враждебных эстонскому государству.
«Закон о церквях и приходах обеспечивает защиту религиозной свободы посредством организации правового пространства. Тот факт, что это делается посредством законов, является действием, соответствующим принципу верховенства права, - сказал Таро. - С поправкой к закону мы реорганизуем правовое пространство Эстонии для предотвращения и устранения эксплуатации здесь религиозных организаций в целях разжигания ненависти или насилия».
Таро подтвердил, что поправка к закону не запрещает деятельность связанной с Московским патриархатом Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ), ранее носившей название Эстонской православной церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП), или ее приходов и монастырей в Эстонии.
«Закон содержит положения, которые позволяют нам оценить, представляет ли и в какой степени зонтичная организация в Эстонии, руководимая извне, угрозу безопасности Эстонии», - добавил Таро.
После того, как президент Алар Карис провозглсит закон, юридические лица, уставы и деятельность которых необходимо привести в соответствие с законом, получат два месяца на принятие необходимых мер.
Принудительное закрытие возможно только через суд
Министр внутренних дел подтвердил, что прохождение двухмесячного переходного периода не означает принудительных мер.
«Это самый последний шаг, если различные переговоры и контакты на протяжении длительного периода времени не дали результатов, - пояснил Таро. - Важно отметить, что ни министр внутренних дел, ни правительство не принимают решения о принудительном закрытии какого-либо религиозного объединения. Принудительное закрытие в нашем правовом государстве возможно только через суд».
С прошлого года МВД ведет переговоры с руководством организации, связанной с Московским Патриархатом, а также с руководством Пюхтицкого монастыря, который напрямую подчиняется Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Переговоры касались путей, с помощью которых две религиозные общины могли бы освободиться от административных уз, связывающих их с Патриархом Московским, который оправдывал и разжигал войну, и с Патриархатом, который поддерживает военную агрессию.
«К сожалению, ЭХПЦ пока не предприняла никаких шагов», - заявил Таро.
Министр внутренних дел отметил, что исключение упоминания Московского Патриархата из названия является лишь косметическим изменением; в уставе по-прежнему сохраняется подчинение Московскому Патриархату.
«Это проблема, поскольку это ставит решения руководителей этой структуры в зависимость от Москвы».
Министр внутренних дел сообщил, что его ведомства планируют обратиться в ЭХПЦ за разъяснениями относительно изменений в уставах приходов. Встречи также продолжатся и со всеми приходами и монастырями бывшей ЭПЦ МП.
6 мая прошлого года Рийгикогу признал Русскую православную церковь институтом, поддерживающим войну.
Согласно Закону о церквях и приходах, ни одна церковь, монастырь или приход, действующие в Эстонии, не могут возглавляться или быть связаны в своей деятельности с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, который представляет угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонии.