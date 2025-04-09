Глава МВД о Законе о церквях: принудительное закрытие возможно только по решению суда

Министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») заявил, что целью эстонского государства является защита свободы вероисповедания, а это также означает, что защищается свобода людей веровать, не становясь жертвой враждебного влияния, и действовать, не подвергаясь риску быть использованными в интересах сил, враждебных эстонскому государству.

«Закон о церквях и приходах обеспечивает защиту религиозной свободы посредством организации правового пространства. Тот факт, что это делается посредством законов, является действием, соответствующим принципу верховенства права, - сказал Таро. - С поправкой к закону мы реорганизуем правовое пространство Эстонии для предотвращения и устранения эксплуатации здесь религиозных организаций в целях разжигания ненависти или насилия».

Таро подтвердил, что поправка к закону не запрещает деятельность связанной с Московским патриархатом Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ), ранее носившей название Эстонской православной церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП), или ее приходов и монастырей в Эстонии.

«Закон содержит положения, которые позволяют нам оценить, представляет ли и в какой степени зонтичная организация в Эстонии, руководимая извне, угрозу безопасности Эстонии», - добавил Таро.

После того, как президент Алар Карис провозглсит закон, юридические лица, уставы и деятельность которых необходимо привести в соответствие с законом, получат два месяца на принятие необходимых мер.

Принудительное закрытие возможно только через суд

Министр внутренних дел подтвердил, что прохождение двухмесячного переходного периода не означает принудительных мер.