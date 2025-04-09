Трагедия на улице Уус-Малева: о себе дали знать все скрытые опасности

Спасательный департамент опубликовал анализ произошедшего в Пыхья-Таллинне в первый день прошлого Рождества пожара, в результате которого погибли два человека. Согласно отчету, спасатели действовали правильно, однако в ходе инцидента осуществились все потенциальные риски. В результате двое спасателей серьезно пострадали.
Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос сообщил, что при пожаре пострадали четверо спасателей: двое получили тяжелые травмы, а двое других пострадали, когда пытались спасти своих коллег.