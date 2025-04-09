Трагедия на улице Уус-Малева: о себе дали знать все скрытые опасности

Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос сообщил, что при пожаре пострадали четверо спасателей: двое получили тяжелые травмы, а двое других пострадали, когда пытались спасти своих коллег.

«Мы проанализировали это происшествие буквально по секундам и точно установили, что именно там произошло. При спасении людей всегда присутствуют риски. В этот раз они реализовались с особенно тяжелыми последствиями: двое спасателей долгое время находились в больнице», - сказал он.