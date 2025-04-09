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Трагедия на улице Уус-Малева: о себе дали знать все скрытые опасности

Перевод: Ева Ойжинская
На этом снимке запечатлен взрыв образовавшихся в процессе горения газов, в результате которого пострадали двое спасателей.
На этом снимке запечатлен взрыв образовавшихся в процессе горения газов, в результате которого пострадали двое спасателей. Фото: Päästeamet

Спасательный департамент опубликовал анализ произошедшего в Пыхья-Таллинне в первый день прошлого Рождества пожара, в результате которого погибли два человека. Согласно отчету, спасатели действовали правильно, однако в ходе инцидента осуществились все потенциальные риски. В результате двое спасателей серьезно пострадали.

Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос сообщил, что при пожаре пострадали четверо спасателей: двое получили тяжелые травмы, а двое других пострадали, когда пытались спасти своих коллег.

«Мы проанализировали это происшествие буквально по секундам и точно установили, что именно там произошло. При спасении людей всегда присутствуют риски. В этот раз они реализовались с особенно тяжелыми последствиями: двое спасателей долгое время находились в больнице», - сказал он.

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