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Генсек «Отечества»: ответ прокуратуры не дал ясности, начато в отношении партии расследование или нет

Перевод: Дмитрий Рая
Генеральный секретарь «Отечества» Адрес Метсоя.
Генеральный секретарь «Отечества» Адрес Метсоя. Фото: Sander Ilvest

По словам генерального секретаря партии «Отечество» Андреса Метсоя, прокуратура отказывается отвечать на запросы партии относительно возбужденного против нее уголовного дела и засекретила содержание письма, отправленного партии, до 2100 года.

Партия получила ответ из прокуратуры на поданное в прошлый четверг обращение. «К сожалению, это не дало ответа на вопрос, ведется ли расследование в отношении «Отечества»». Прокуратура фактически отказалась предоставить дополнительную информацию и объяснения», - заявил Метсоя.

По его словам, разглашать конкретное содержание ответа он может, поскольку прокуратура объявила его документом для внутреннего пользования до 2100 года.

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