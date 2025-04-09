Генсек «Отечества»: ответ прокуратуры не дал ясности, начато в отношении партии расследование или нет

По словам генерального секретаря партии «Отечество» Андреса Метсоя, прокуратура отказывается отвечать на запросы партии относительно возбужденного против нее уголовного дела и засекретила содержание письма, отправленного партии, до 2100 года.
Партия получила ответ из прокуратуры на поданное в прошлый четверг обращение. «К сожалению, это не дало ответа на вопрос, ведется ли расследование в отношении «Отечества»». Прокуратура фактически отказалась предоставить дополнительную информацию и объяснения», - заявил Метсоя.