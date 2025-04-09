Полиция просит помощи: пропала 30-летняя Трийну

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 30-летней Трийну, которая вчера ушла из дома на улице Лехе в Тарту и до сих пор не вернулась.
Собранная на данный момент информация дает основания полагать, что ее жизни может угрожать опасность. Патрули проверяют улицы города, а также осматривают окрестности дома, где могла находиться Трийну. Разговоры с ее друзьями и знакомыми не дали новых сведений. Поиски и сбор информации продолжаются.
Рост Трийну около 160 см, у нее светлые волосы. При выходе из дома на ней, вероятно, было серое шерстяное пальто, берет, с собой - небольшой кожаный рюкзак. Трийну также носит очки.
Если кто-либо видел Трийну после 8 апреля, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.