Полиция просит помощи: пропала 30-летняя Трийну

Собранная на данный момент информация дает основания полагать, что ее жизни может угрожать опасность. Патрули проверяют улицы города, а также осматривают окрестности дома, где могла находиться Трийну. Разговоры с ее друзьями и знакомыми не дали новых сведений. Поиски и сбор информации продолжаются.

Рост Трийну около 160 см, у нее светлые волосы. При выходе из дома на ней, вероятно, было серое шерстяное пальто, берет, с собой - небольшой кожаный рюкзак. Трийну также носит очки.