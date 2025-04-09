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Пропавшая 30-летняя Трийну найдена, медики борются за ее жизнь

Полиция.
Полиция. Фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock

Представители полиции сообщили, что пропавшая во вторник Трийну найдена в тяжелом состоянии и доставлена в больницу.

В среду, 9 апреля в полиции сообщили, что во вторник Трийну ушла из дома на улице Лехе в Тарту и не вернулась.

Сегодня в полдень полиция получила вызов в одну из тартуских квартир, сдающихся посуточно: арендатор обнаружил там женщину без сознания. 

Полиция подтвердила, что это Трийну, которая пропала накануне. Ее состояние тяжелое, и медики прилагают все усилия, чтобы спасти ей жизнь.

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