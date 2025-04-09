ФОТО Водитель BMW при попытке обгона врезался в дерево, два человека доставлены в больницу

Информация о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги между Мудисте и Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала поступила в Центр тревоги сегодня в 8:46. По предварительной информации, водитель BMW во время обгона не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в дерево.