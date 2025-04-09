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ФОТО Водитель BMW при попытке обгона врезался в дерево, два человека доставлены в больницу

В среду утром в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля, совершавший обгон другой машины на крупном шоссе, не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в дерево.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги между Мудисте и Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала поступила в Центр тревоги сегодня в 8:46. По предварительной информации, водитель BMW во время обгона не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в дерево.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир, их доставили в больницу на машине Скорой помощи. Сообщается, что в BMW также находился третий человек, который не пострадал.

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