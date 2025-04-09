Ср, 9.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Сильный ветер нарушил паромное сообщение

Паром Regula.
Паром Regula. Фото: Mihkel Maripuu

Из-за сильного ветра c 12 часов в среду отменены рейсы парома Regula на линии Виртсу-Куйвасту, возможна отмена рейсов и в четверг.

Отправления парома Tõllu осуществляются по расписанию, и билеты, приобретенные на рейсы Regula, действительны как билеты общей очереди на отправления Tõllu. По прогнозу погоды, в четверг также возможна отмена рейсов.

Текущую информацию об отправлениях парома Regula в четверг можно отслеживать на сайте praamid.ee и в Facebook.

Паром Regula заменяет на линии до Сааремаа паром Piret, который до следующей недели находится в доках судоремонтного завода BLRT в Таллинне.

Выход парома Regula зависит преимущественно от особенности порта и направления ветра.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх