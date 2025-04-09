Сильный ветер нарушил паромное сообщение

Отправления парома Tõllu осуществляются по расписанию, и билеты, приобретенные на рейсы Regula, действительны как билеты общей очереди на отправления Tõllu. По прогнозу погоды, в четверг также возможна отмена рейсов.

Текущую информацию об отправлениях парома Regula в четверг можно отслеживать на сайте praamid.ee и в Facebook.

Паром Regula заменяет на линии до Сааремаа паром Piret, который до следующей недели находится в доках судоремонтного завода BLRT в Таллинне.