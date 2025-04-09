Цены на нефть упали до уровня пандемии, но топливо в Эстонии остается дорогим

Весной 2021 года литр дизельного топлива в Эстонии стоил около 1,2 евро, а литр бензина 95 - 1,39 евро. Сегодня, когда цены на нефть и оптовые цены на автомобильное топливо вернулись примерно к тем же уровням, что и четыре года назад, дизельное топливо в Эстонии стоит 1,47 евро, а бензин - 1,62 евро за литр.

Цены снизились в начале недели на несколько центов, но все же остаются значительно выше, чем в 2021 году. Правда, за это время повышение налогов добавило к цене топлива 5-7 центов, но даже так цены на автозаправках на несколько десятков центов выше, чем можно было бы ожидать на основе оптовых цен.