Цены на нефть упали до уровня пандемии, но топливо в Эстонии остается дорогим

В среду цены на сырую нефть упали до минимального уровня с весны 2021 года. Оптовые цены на автомобильное топливо также вернулись к показателям четырехлетней давности. Однако в Эстонии значительного снижения цен на топливо пока не наблюдается.
Весной 2021 года литр дизельного топлива в Эстонии стоил около 1,2 евро, а литр бензина 95 - 1,39 евро. Сегодня, когда цены на нефть и оптовые цены на автомобильное топливо вернулись примерно к тем же уровням, что и четыре года назад, дизельное топливо в Эстонии стоит 1,47 евро, а бензин - 1,62 евро за литр.