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Результаты экспертизы: предполагаемый виновник тяжелого ДТП близ Раквере в момент аварии был трезв

Перевод: Павел Соболев
Место аварии в Тааравайну.
Место аварии в Тааравайну. Фото: Кевин Вольтер

Почти месяц назад, 13 марта, в Тааравайну недалеко от Раквере было зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль BMW съехал с дороги и врезался сразу в три дерева.

За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек, который получил легкие травмы, а 20-летняя пассажирка получила серьезные травмы и была доставлена ​​в больницу, где она находится до сих пор. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, при этом в больнице у водителя взяли анализ крови для подтверждения его трезвости.

Сегодня стало известно, что экспертиза показала, что водитель в момент аварии был трезв.

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