Результаты экспертизы: предполагаемый виновник тяжелого ДТП под Раквере в момент аварии был трезв

Почти месяц назад, 13 марта, в Тааравайну недалеко от Раквере было зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль BMW съехал с дороги и врезался сразу в три дерева.
За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек, который получил легкие травмы, а 20-летняя пассажирка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где она находится до сих пор. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, при этом в больнице у водителя взяли анализ крови для подтверждения его трезвости.