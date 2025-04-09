Результаты экспертизы: предполагаемый виновник тяжелого ДТП под Раквере в момент аварии был трезв

За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек, который получил легкие травмы, а 20-летняя пассажирка получила серьезные травмы и была доставлена ​​в больницу, где она находится до сих пор. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, при этом в больнице у водителя взяли анализ крови для подтверждения его трезвости.