Главный тренер после поражения команды вернул деньги разочарованному фанату

65-летний Хегмо является опытным футбольным тренером. Говорят, что несколько лет назад он был близок к тому, чтобы стать наставником мужской сборной Эстонии по футболу, однако вместо этого стал главным тренером сборной Норвегии.

Его подопечные из «Молде» начали сезон, мягко говоря, неудачно. Они в последний раз становились чемпионами Норвегии в 2022 году, но в этом сезоне потерпели два сухих поражения и не забили ни одного гола. После субботнего поражения 0:3 от «Сандефьорда» один из фанатов «Молде» сделал неожиданный шаг.

Он потребовал у Хегмо вернуть деньги за проигранный матч через мобильный телефон. Болельщик клуба использовал для этого приложение под названием Vippis и запросил у главного тренера 3000 норвежских крон, что составляет 250 евро. Неожиданной была реакция самого Хегмо.

Главный тренер «Молде», в интервью норвежскому телеканалу TV2, громко рассмеялся, когда журналисты спросили его о предполагаемом требовании вернуть деньги. «Да, это правда. Когда я вчера (в воскресенье – прим. ред.) пришел домой, я получил сообщение от фаната, который был на матче и был всем крайне недоволен. Он отправил мне запрос через Vippis, и тогда моя жена Хильде сказала: "Надо бы его оплатить!"», - рассказал тренер.

Он признался, что получил еще несколько запросов через Vippis. «Поступило еще пару-тройку заявок. Но это было единственное, на которое я ответил», - сказал он, смеясь.

В конце 2013 года Хегмо был близок к тому, чтобы занять должность главного тренера сборной Эстонии вместо Тармо Рюйтли, но в итоге эти планы не осуществились. Футбольный союз не подтвердил и не опроверг, велись ли переговоры с Хегмо, однако в то же время Норвежский футбольный союз сделал ему предложение, и он согласился стать главным тренером национальной сборной своей страны.