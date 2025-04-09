Дискгольфистка Кристин Лятт установила мировой рекорд

Чуть менее года назад Лятт получила рейтинг в 1000 очков, став первой женщиной-игроком в истории, чей рейтинг превысил магическую отметку. Ранее оценку 1000+ достигали только мужчины.

«Кристин Лятт подняла планку... снова», - написал в официальном аккаунте PDGA в Instagram, где сообщалось о достижении Лятт отметки в 1003 очка.

В диск-гольфе уровень игрока оценивается рейтингом PDGA, который отражает его уровень за последний год по сравнению со средним показателем игроков, участвовавших в тех же соревнованиях. При этом в таблице учитывается не только общая сумма соревнования, но и результаты каждого раунда в отдельности.

Лятт стала обладательницей самого высокого рейтинга в истории среди женщин-игроков уже в сентябре 2023 года, когда ее рейтинг достиг 999 очков. Предыдущий рекорд принадлежал Пейдж Пирс, чей рейтинг в марте 2021 года составил 996 очков.

В конце прошлого года PDGA вызвала небольшую путаницу, когда в середине ноября объявила, что у Лятт рейтинг достиг 1001 очка, однако позже выяснилось, что эта информация была ошибочной, и в таблицу были внесены исправления.

В выходные Лятт одержала исключительную победу на турнире в Нэшвилле, США, завоевав первое место третий год подряд. Особенность этой победы заключалась в том, что она была достигнута через переигровку.