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Видео «Целуют меня в зад»: Дональд Трамп рассказал, как разные страны просят его смягчить пошлины США

Обновлено 9 апреля 2025, 12:47
Брижит Макрон целует Дональда Трампа, чему больше рад президент Франции, чем президент США. Саммит G/, Франция, 2019 год.
Брижит Макрон целует Дональда Трампа, чему больше рад президент Франции, чем президент США. Саммит G/, Франция, 2019 год. Фото: Reuters / Scanpix

Президент США утверждая, что переговорщики из разных стан умоляют его договориться о приемлемых размерах пошлин на товары, не стеснялся в выражениях и показал, как именно его просят.

«Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр"», - цитирует CNN слова Трампа во время выступления на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

Источники CNN утверждают, что американские дипломаты и люди, близкие к Белому дому, советуют странам, которые стремятся заключить соглашение с США, «мыслить творчески, не ограничиваясь рамками торговли».

«По словам пяти человек, знакомых с ходом мозгового штурма, обсуждаемые идеи охватывают весь спектр и включают возможные действия по обеспечению свободы американцев, неправомерно задержанных за рубежом, обязательства по сотрудничеству с американскими компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, закупку большего количества американских энергоносителей или борьбу с глобальной торговлей наркотиками», - сообщает издание о том, как ведут переговоры представители команды Трампа.

Сообщается, что в Вашингтон уже направляются представители Японии и Южной Кореи. Через несколько дней в США приедет премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Помимо иностранных лидеров с администрацией Трампа связываются руководители крупнейших транснациональных компаний.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила 8 апреля, что «телефоны разрываются от звонков» тех, кто хочет попытаться заключить сделку с США.

2 апреля Дональд Трамп объявил, что введет таможенные пошлины на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Решения администрации Трампа по тарифам на товары уже привело к серьезным колебаниям на мировых рынках. СМИ писали о многомиллиардных потерях крупных бизнесменов.

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