Братья погибли вместе, мать и отец не выдержали: солдатские деревни Украины, тонущие в слезах

Украинская армия держится на простых людях, - говорит Светлана Олинык, потерявшая сына на войне. Она проживает в небольшом районе Одесской области, откуда на фронт ушел каждый шестой мужчина.

Пятидесятилетняя Светлана, всю жизнь проработавшая на ферме, сделала все, чтобы ее сын Андрей получил высшее образование. Мечта матери осуществилась в первый год полномасштабной войны. На второй год Андрей добровольно ушел на фронт. На третий год он погиб.

«Ты понимаешь, мама, я должен пойти. Так будет правильно. Ты же не хочешь, чтобы они пришли сюда и что-то сделали с моими сестрами», - сказал Андрей матери перед тем, как уйти на фронт. У Андрея три сестры.

Светлана говорит, что она воспитала Андрея с сильным чувством справедливости. «Горжусь тем, что вырастила сына правильно», - тихо произнесла Светлана, обычно отличающаяся резкой манерой речи.

Светлана Олинык у могилы своего 22-летнего сына Андрея. Фото: Мартин Педая

Андрей, погибший в возрасте 22 лет, ушел на фронт из Чегодаровского района, который является самым маленьким в Одесской области и одним из самых маленьких в Украине. В этом районе, состоящем из шести деревень, проживают около двух тысяч человек, что сопоставимо с населением острова Муху.

«Сейчас у нас воюет более 140 мужчин», - говорит глава районной администрации Николай Заяц. До начала полномасштабной войны в этом районе проживало около 800 взрослых мужчин.

Вид на село Чегодаровка в одноименном районе Одесской области. Фото: Мартин Педая

На сегодняшний день на фронте уже погибло 12 мужчин. Андрей был самым молодым из них. Трое числятся пропавшими без вести, и, к сожалению, есть опасения, что они также погибли.