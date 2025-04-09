Братья погибли вместе, мать и отец не выдержали: солдатские деревни Украины, тонущие в слезах

Украинская армия держится на простых людях, - говорит Светлана Олинык, потерявшая сына на войне. Она проживает в небольшом районе Одесской области, откуда на фронт ушел каждый шестой мужчина.
Пятидесятилетняя Светлана, всю жизнь проработавшая на ферме, сделала все, чтобы ее сын Андрей получил высшее образование. Мечта матери осуществилась в первый год полномасштабной войны. На второй год Андрей добровольно ушел на фронт. На третий год он погиб.
«Ты понимаешь, мама, я должен пойти. Так будет правильно. Ты же не хочешь, чтобы они пришли сюда и что-то сделали с моими сестрами», - сказал Андрей матери перед тем, как уйти на фронт. У Андрея три сестры.
Светлана говорит, что она воспитала Андрея с сильным чувством справедливости. «Горжусь тем, что вырастила сына правильно», - тихо произнесла Светлана, обычно отличающаяся резкой манерой речи.
Андрей, погибший в возрасте 22 лет, ушел на фронт из Чегодаровского района, который является самым маленьким в Одесской области и одним из самых маленьких в Украине. В этом районе, состоящем из шести деревень, проживают около двух тысяч человек, что сопоставимо с населением острова Муху.
«Сейчас у нас воюет более 140 мужчин», - говорит глава районной администрации Николай Заяц. До начала полномасштабной войны в этом районе проживало около 800 взрослых мужчин.
На сегодняшний день на фронте уже погибло 12 мужчин. Андрей был самым молодым из них. Трое числятся пропавшими без вести, и, к сожалению, есть опасения, что они также погибли.
Заяц, возглавляющий район уже 15 лет, лично знает каждого мужчину, ушедшего на фронт. В десятке семей сражаются от трех и более человек - чаще всего это отец и его сыновья.
В одной из таких семей два брата добровольно ушли на фронт в первые дни полномасштабной войны. Спустя три недели они вместе погибли.
Я спрашиваю у Зайца, могу ли я встретиться с этой семьей. «К сожалению, вы опоздали», - говорит она.
Глава семьи, больной отец, не перенес утрату и скончался через несколько месяцев после гибели сыновей. В прошлом году от рака умер третий брат. После этого мать тоже не смогла перенести горе и ушла из жизни.
Городские мужчины, которых называют избалованными
Я иду вместе со Светланой на кладбище в Чегодаровке. Завтра у Андрея был бы день рождения, и мать хочет убедиться, что на его могиле все в порядке.
Прошло уже девять месяцев с момента похорон, но могила Андрея все еще утопает в цветах.
После похорон Светлана ежедневно приходила на могилу сына, плача и скорбя. Ее рыдания были настолько громкими, что разносились по всему селу, как позже вспоминали местные жители. Однако сама Светлана этого не помнит.
Однажды ночью Светлана увидела сына во сне. «Андрей сказал: не приходи больше плакать и кричать. Мне тяжело это видеть», - рассказывает мать. После этого она перестала ежедневно навещать могилу сына.
Светлана говорит, что все друзья Андрея воюют.
«Кто-то должен защищать Украину. У меня такое чувство, что наша армия держится только на сельских жителях», - отметила Светлана.
«В Украине нет справедливости и, вероятно, не будет», - добавляет она, намекая на то, что мужчины из их села добровольно идут на войну, в то время как, по ее мнению, большинство городских жителей делают все, чтобы избежать мобилизации.
Муж 37-летней Рады Швец ушел на фронт в феврале 2022 года. Начинал обычным солдатом, а теперь уже командир роты.
Рада уже три года самостоятельно воспитывает двоих детей. Когда их отец ушел на фронт, сыну было девять лет, а дочери - одиннадцать. Сейчас сыну уже двенадцать, а дочери четырнадцать.
Рада любит музыку. Вся ее жизнь была связана с этим увлечением. Однако за три года войны она ни разу не включала музыку дома.
«Когда тяжело - конечно, плачешь. Но потом все равно встаешь и продолжаешь делать то, что нужно. Другого выхода просто нет, - говорит Рада. - Я верю, что мы однажды победим. Если бы не верила, не смогла бы держаться. Все просто».
Раду волнует тот же вопрос, что и Светлану: почему на фронт в основном идут сельские жители?
«Если бы все шли воевать, возможно, эта война уже закончилась бы, - размышляет она. - В городе у мужчин масса способов уклониться от мобилизации, а в деревнях и селах мужчины продолжают погибать. Это война для бедных. Так не должно быть».
А бывают ли в селе те, кто тоже избегает службы?
«Некоторые есть. Все их знают, - отвечает Рада. - Я с ними не общаюсь. Мне хочется на них наброситься».
Рада училась в школе с теми, кто сегодня уже не вернулся с войны. Она знала каждого - вместе работали, отдыхали, делили радости и заботы. Теперь ей остается только провожать их одного за другим, стоя на коленях у дороги, ведущей к кладбищу.
Два брата, о которых говорилось в начале истории, были ее друзьями детства.
Когда в прошлом году муж Рады был тяжело ранен, у него после трех месяцев лечения в больнице была возможность вернуться домой, так как из-за взрывов он также уже перенес семь сотрясений мозга. Однако он этого не сделал. «Я не хочу, чтобы меня считали трусом», - сказал он своей жене.
Из-за того, что много мужчин ушло на фронт, в деревнях не хватает рабочей силы.
До начала полномасштабной войны в Чегодаровском районе работало 12 ферм, а теперь осталась только одна, рассказывает Заяц.
«Нам здесь некому убирать урожай, а в Одессе все бары забиты мужчинами», - отмечает Рада.
«Конечно, если отправить всех мужчин из села на войну, то кто будет работать и печь хлеб?» - добавляет Светлана.
С фронта возвращаются только раненые, и от них уже мало пользы. В Чегодаровку так вернулись 15 мужчин.
Заяц недоумевает, почему государство до сих пор не навело порядок в системе мобилизации - чтобы она была справедливой и охватывала все слои общества.
Больше всего, по его словам, он боится того, что после войны те, кто уклонялся от фронта, начнут насмехаться над теми, кто сражался и получил ранения.
«Скажут: “Кто тебя туда заставлял идти? Сам виноват.” Я в этом почти не сомневаюсь», - говорит он.
Его сын ушел на фронт добровольцем в 21 год. Спустя год он получил тяжелое ранение и был демобилизован. Теперь он работает в местном военкомате и ездит по району, разыскивая годных к службе мужчин.
«Люди возмущаются, что мужчин забирают в армию прямо с улицы. Да, местами, возможно, перегибают, но кто тогда должен идти воевать вместо вас? - с волнением говорит Заяц. - Мы должны решить: уезжаем все или боремся до конца? Если сегодня твой муж, сын или брат не пойдут на фронт, то завтра сюда придут русские „освободители“ и заставят нас всех сражаться уже за них. Вы этого хотите?»
Во время войны Заяц гордится двумя вещами.
Во-первых, тем, что, несмотря на трудности, в Чегодаровском районе все дети в детских садах и школах продолжают получать бесплатные горячие обеды за счет местного бюджета - раньше это полагалось только детям из многодетных семей.
Во-вторых, тем, что в прошлом году их район смогла выделить помощь для нескольких подразделений Вооруженных сил Украины на сумму в пять миллионов гривен (примерно 110 тысяч евро). Это шестая часть их годового бюджета, который составляет 32 миллиона гривен (около 706 тысяч евро). В этом году на нужды армии уже направлено 2,5 миллиона гривен.
В окончание войны не верят
Местные не верят, что война завершится в ближайшее время. Они также не рассчитывают на перемирие.
«В любом случае, это было бы лишь временное решение, - размышляет Светлана у могилы своего сына. - Нужно продолжать борьбу. За что же тогда боролись наши мужчины? Россия лишь наберется сил и вновь нападет. Не понимаю, как на Западе этого не видят».
Светлана, которая всю жизнь проработала в сельском хозяйстве, признается, что ей страшно. Но не из-за того, что российские войска загоняют Украину в угол, а потому что это делает любой ценой президент США Дональд Трамп, стремящийся завершить войну.
«Мы все теперь - заложники планов Трампа», - говорит она с тревогой.
«Те, кто готов к перемирию любой ценой, просто не хотят думать, - говорит Заяц. - Сегодня Кремль хочет четыре области, а завтра - больше. Это не закончится быстро, потому что нам никто не дает никаких гарантий».
«Я верю только в наших солдат. Уверена на сто процентов, что они выдержат, - говорит Рада. - Худшее в этой войне - не то, что она убивает нас физически, а то, что она убивает нас морально».