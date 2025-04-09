Неосторожный ремонт автомобиля в гараже вызвал пожар, от гаража в итоге ничего не осталось

Во вторник вечером, вскоре после 20:00, спасатели получили вызов в поселок Вайату в волости Йыгева, где сначала в гараже загорелся автомобиль, а затем загорелся и сам гараж. Люди быстро покинули здание.

Когда туда прибыли спасатели, гараж был полностью охвачен пламенем. Пожар был потушен к 22:00, но строение было полностью уничтожено. Пожар мог начаться из-за искры, вылетевшей во время проведения ремонтных работ на кузове автомобиля.

Рано утром в среду, около 4 часов, в Центр тревоги поступил звонок с собщением о пожаре в жилом доме в садовом кооперативе «Педья» в деревне Вана-Йыгева в волости Йыгева. Когда туда прибыли спасатели, гостиная летнего дома была охвачена пламенем.

На месте происшествия было установлено, что причиной возгорания стало выпавшее из печи полено, которое прожгло дыру в полу, после чего огонь стал распространяться дальше по комнате. К 4:30 пожар был локализован.