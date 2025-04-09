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Euribor продемонстрировал одно из самых стремительных падений последних лет

Перевод: Дмитрий Рая
Если осенью 2023 года Euribor превышал четыре процента, то в этом апреле он упал ниже 2,2 процента.
Если осенью 2023 года Euribor превышал четыре процента, то в этом апреле он упал ниже 2,2 процента. Фото: Mihkel Maripuu

Объявленная президентом США Дональдом Трампом торговая война привела к значительному снижению процентных ставок. Теперь шестимесячный Euribor опустился до самого низкого уровня с октября 2022 года.

Базовая процентная ставка большинства ипотечных кредитов, шестимесячный Euribor, во вторник упала до 2,193 процента. Днем ранее ставка составляла 2,275 процента. Снижение стоимости кредитов обусловлено ожиданиями на финансовых рынках, что Европейскому центральному банку придется снизить базовые процентные ставки, чтобы поддержать конкурентоспособность экономики континента.

Следующее заседание Европейского центрального банка по процентным ставкам состоится на следующей неделе. Краткосрочные рыночные процентные ставки, лежащие в основе Euribor, отслеживают и прогнозируют базовые процентные ставки центрального банка. 

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