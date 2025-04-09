Уплотняется автобусное сообщение между Таллинном и Тарту

За первые три месяца этого года автобусы Lux Express перевезли между Таллином и Тарту около 170 000 пассажиров, что на 10 000 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в прошлом году автобусные перевозки между двумя городами резко возросли в первую очередь из-за ремонта железной дороги, то в первом квартале ремонт уже не влиял на передвижение людей, и почти 6,5 процента пассажиров предпочли автобус по другим причинам.

В связи с начавшимся прошлым летом ростом пассажиропотока организация дополнительных рейсов стала новой нормой для Lux Express. Всего за три месяца этого года на маршрут в порядке исключения было добавлено 248 дополнительных автобусов. Это означает, что в часы пик - обычно в выходные и часы пик, когда билеты распроданы заранее - два автобуса Lux Express будут отправляться в одном направлении одновременно. Благодаря этому особому решению в январе, феврале и марте почти на 14 000 пассажиров больше пассажиров добрались домой и на работу вовремя.

«Поскольку решать такой логистический кризис каждую неделю просто неразумно, мы решили с мая внести кардинальные изменения на рынок мобильности Эстонии и Балтийского региона», - пояснил член правления Lux Express Ингмар Роос.

Первым изменением стало добавление на маршрут четырех автобусов, отправляющихся каждые полчаса. Если раньше между Таллином и Тарту совершалось 347 рейсов в неделю, то теперь в расписании на 16 рейсов больше. Новые регулярные рейсы будут отправляться из Тарту в 10:30 и 12:30, а из Таллинна - в 9:30 и 13:30.