Уплотняется автобусное сообщение между Таллинном и Тарту

Число пассажиров автобусов на маршруте Таллинн-Тарту снова резко выросло, поэтому предприятие Lux Express добавило в расписание еще четыре автобуса; с 1 мая ввнедряется изменение, которое позволит добавлять по 500 мест ежедневно.
За первые три месяца этого года автобусы Lux Express перевезли между Таллином и Тарту около 170 000 пассажиров, что на 10 000 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в прошлом году автобусные перевозки между двумя городами резко возросли в первую очередь из-за ремонта железной дороги, то в первом квартале ремонт уже не влиял на передвижение людей, и почти 6,5 процента пассажиров предпочли автобус по другим причинам.
В связи с начавшимся прошлым летом ростом пассажиропотока организация дополнительных рейсов стала новой нормой для Lux Express. Всего за три месяца этого года на маршрут в порядке исключения было добавлено 248 дополнительных автобусов. Это означает, что в часы пик - обычно в выходные и часы пик, когда билеты распроданы заранее - два автобуса Lux Express будут отправляться в одном направлении одновременно. Благодаря этому особому решению в январе, феврале и марте почти на 14 000 пассажиров больше пассажиров добрались домой и на работу вовремя.
«Поскольку решать такой логистический кризис каждую неделю просто неразумно, мы решили с мая внести кардинальные изменения на рынок мобильности Эстонии и Балтийского региона», - пояснил член правления Lux Express Ингмар Роос.
Первым изменением стало добавление на маршрут четырех автобусов, отправляющихся каждые полчаса. Если раньше между Таллином и Тарту совершалось 347 рейсов в неделю, то теперь в расписании на 16 рейсов больше. Новые регулярные рейсы будут отправляться из Тарту в 10:30 и 12:30, а из Таллинна - в 9:30 и 13:30.
«У нас впереди очень насыщенное лето: внутренний туризм набирает обороты, проходят школьные выпускные, в Таллинне готовятся песенные и танцевальные праздники, но в то же время железная дорога снова находится на ремонте. Наше нововведение предлагает решение как этой ситуации, так и растущего спроса в целом. Благодаря этому, начиная с мая, по маршруту Таллинн-Тарту ежемесячно смогут путешествовать на 15 000 пассажиров больше, чем сейчас», - сказал Роос.