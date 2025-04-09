Нарвитянка потеряла деньги, поверив мошенническому объявлению о работе

Как сообщила пресс-служба Идаской префектуры, в начале марта женщина прошла по ссылке, обещавшей работу за изготовление подарочных карт топливной фирмы Olerex.

Под руководством мошенника, выдавшего себя за работодателя, женщина подписала трудовой договор с использованием своих паролей. Через какое-то время женщина поняла, что, возможно, стала жертвой мошенничества, однако мошенники успели перевести со счета нарвитянки на неизвестный банковский счет 800 евро.