Эстонский стартап получил 18 млн евро на строительство завода

Стартап UP Catalyst получил 18 млн евро финансирования от Европейского инвестиционного банка. На эти деньги компания намерена построить завод по производству критически важных сырьевых материалов, пишет dv.ee.
Стартап превращает промышленные выбросы углекислого газа в сырьевые материалы.
Финансирование от ЕИБ позволит компании к концу 2027 года увеличить производство своих основных продуктов – синтетического графита и многослойных углеродных нанотрубок. Помимо увеличения объемов производства, финансирование поможет снизить затраты, так как более масштабное производство экономически выгодно.
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