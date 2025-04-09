Эстонский стартап получил 18 млн евро на строительство завода

Финансирование от ЕИБ позволит компании к концу 2027 года увеличить производство своих основных продуктов – синтетического графита и многослойных углеродных нанотрубок. Помимо увеличения объемов производства, финансирование поможет снизить затраты, так как более масштабное производство экономически выгодно.