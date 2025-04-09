ВИДЕО Американская компания восстановила геном ужасных волков, животные уже появились на свет и растут

Американская биотехнологическая компания вернула к жизни ужасного волка (Aenocyon dirus), вымершего 12 500 лет назад, с помощью генетики создав щенков, которым недавно исполнилось уже шесть месяцев. Это достижение, вызывающее в памяти «Парк Юрского периода», является технологическим чудом, но оно также поднимает и некоторые важные вопросы.
Возрожденный волк не является прямым клоном, а представляет собой новую жизнь, генетически созданную из серого волка, генетический код которого несет в себе 20 тщательно отобранных характеристик вымершего вида. Как бы то ни было, хищник, исчезнувший тысячи лет назад, теперь снова жив, и это не научно-фантастический фильм.