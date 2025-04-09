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ВИДЕО Американская компания восстановила геном ужасных волков, животные уже появились на свет и растут

Перевод: Павел Соболев
Первые воссозданные ужасные волки, Ромул и Рем, живут на охраняемой территории в Соединенных Штатах. Ужасный волк (Aenocyon dirus) в последний раз ходил по Земле 12 500 лет назад.
Первые воссозданные ужасные волки, Ромул и Рем, живут на охраняемой территории в Соединенных Штатах. Ужасный волк (Aenocyon dirus) в последний раз ходил по Земле 12 500 лет назад. Фото: Colossal Biosciences

Американская биотехнологическая компания вернула к жизни ужасного волка (Aenocyon dirus), вымершего 12 500 лет назад, с помощью генетики создав щенков, которым недавно исполнилось уже шесть месяцев. Это достижение, вызывающее в памяти «Парк Юрского периода», является технологическим чудом, но оно также поднимает и некоторые важные вопросы.

Возрожденный волк не является прямым клоном, а представляет собой новую жизнь, генетически созданную из серого волка, генетический код которого несет в себе 20 тщательно отобранных характеристик вымершего вида. Как бы то ни было, хищник, исчезнувший тысячи лет назад, теперь снова жив, и это не научно-фантастический фильм.

Успешный «проект возрождения» ученых-генетиков напоминает и «Парк Юрского периода», и «Игру престолов», но в то же время вносит серьезный вклад в сохранение природы и развитие науки.

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