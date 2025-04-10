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«Сердце разрывается от таких сообщений, а помочь не могу»: таллиннские доноры столкнулись с неожиданным препятствием

Донор. Снимок иллюстративный.
Донор. Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents

В прошлую пятницу многие доноры, в том числе и таллиннские, получили SMS-сообщение из Центра крови, что пациенты в больницах нуждаются в крови именно их групп. Доноры по своей сути люди отзывчивые и рады бы помочь, но есть одно препятствие.

На странице Doonorid ja Sõbrad в Facebook также появилась информация, что для лечения пациента потребовалось большое количество группы крови A-, из-за чего ее запасы достигли критически низкого уровня. Запасы группы крови 0- также находились на опасно низком уровне.

«Просим всех доноров с группами крови A- и 0- сдать кровь как можно скорее. Можно прийти без записи. Ваш вклад жизненно важен», - было сказано в публикации.

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