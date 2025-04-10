«Сердце разрывается от таких сообщений, а помочь не могу»: таллиннские доноры столкнулись с неожиданным препятствием

В прошлую пятницу многие доноры, в том числе и таллиннские, получили SMS-сообщение из Центра крови, что пациенты в больницах нуждаются в крови именно их групп. Доноры по своей сути люди отзывчивые и рады бы помочь, но есть одно препятствие.