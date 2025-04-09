Эксперт поделился советом, как обеспечить себе достойную пенсию

Как и в Эстонии, во многих других странах существует трёхступенчатая пенсионная система. Однако есть важные отличия, которые позволяют пенсионерам в некоторых странах наслаждаться значительно более комфортными условиями.
Фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон объясняет, в каких странах лучшие пенсионные системы, и чему мы можем у них научиться, сообщила в среду пресс-служба банка Luminor.
Осенью прошлого года Нидерланды, Исландия и Дания – страны, признаваемые лучшими на протяжении многих лет, – вновь возглавили рейтинг пенсионных систем мира, составленный компанией Mercer. Хотя их пенсионные системы похожи на пенсионные системы большинства развитых стран, включая Эстонию, есть и существенные различия.
В каждой из трех стран, занимающих первые места в рейтинге, пенсия рассчитывается пропорционально продолжительности проживания и/или работы человека в стране. Например, в Нидерландах и Дании человек получает 2% государственной пенсии за каждый год работы или проживания. Таким образом, человек, проживший или проработавший в стране 50 лет, получает 100% государственной пенсии. В Исландии люди в возрасте от 16 до 67 лет, прожившие в стране не менее трёх лет, имеют право на частичную пенсию. Те, кто в этом возрастном диапазоне прожил в Исландии не менее 40 лет, получают полную пенсию. В Эстонии размер пенсии зависит от суммы уплаченных налогов и, соответственно, от трудового стажа.
Еще одно важное отличие заключается в том, что во всех трех странах при определении размера пенсии учитывается социальное положение человека.
В Нидерландах, например, одинокий пенсионер может получать пенсию в размере около 2070 евро, что составляет 70% от минимальной заработной платы. Люди, живущие с партнером, напротив, получают меньшую пенсию – до 50% от минимальной зарплаты.
В Исландии, помимо пенсии по старости, вы можете претендовать на ряд дополнительных пособий: на жилье для одиноких людей или транспортное пособие для людей с ограниченной мобильностью.
Если в Эстонии основная часть пенсии приходится на первую ступень – государственную пенсию, то в северных странах центральную роль играет вторая ступень. Работодатели, а также физические лица делают взносы во вторую ступень, и хотя вторая ступень не всегда является обязательной, как в Эстонии, она широко используется в рамках коллективных договоров между работодателями и работниками.
В Нидерландах вторая ступень – это партнерство между работником и работодателем. Они договариваются о том, какой процент от ежемесячной зарплаты будет отчисляться в фонд, а работодатель также делает соответствующие взносы со своей стороны. В Дании система работает аналогичным образом, и средний взнос (работодатель и работник) составляет около 12%.
В Эстонии с начала 2025 года можно увеличить свой взнос во вторую ступень до 6%, к которым государство добавит 4%. По мнению фондового управляющего компании Luminori pensionifondid, каждый работающий взрослый человек должен задуматься об увеличении своих взносов, так как чем раньше начать делать взносы, тем комфортнее будет жить на пенсии.
Третья ступень в Эстонии, как и в вышеупомянутых странах, является добровольной. Это все более популярный способ инвестирования, к которому все чаще прибегают люди, не имеющие возможности участвовать во второй ступени, например, физические лица – предприниматели. Государство поддерживает взносы в третью ступень с помощью налоговых льгот.
Успех пенсионных систем стран Северной Европы заключается не только в государственной политике и взносах работодателей, но и в общем восприятии обществом важности накопления средств на пенсию. Неудивительно, что Дания, Исландия и Нидерланды возглавляют список стран, где пожилые люди наиболее счастливы. Хотя государство играет важную роль в создании системы, люди также понимают свою личную ответственность и сознательно откладывают деньги на пенсию, чтобы обеспечить себе более надёжное будущее.
Фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон считает, что обеспеченная старость достижима и в Эстонии, если увеличить взносы во вторую ступень и максимально использовать возможности, предоставляемые третьей ступенью.
Регулярные и осознанные взносы помогут со временем накопить значительную сумму, которая создаст условия для того, чтобы старость была полна самореализации, увлечений и душевного спокойствия – а не финансовых проблем.