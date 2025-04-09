Эксперт поделился советом, как обеспечить себе достойную пенсию

В Исландии, помимо пенсии по старости, вы можете претендовать на ряд дополнительных пособий: на жилье для одиноких людей или транспортное пособие для людей с ограниченной мобильностью.

Если в Эстонии основная часть пенсии приходится на первую ступень – государственную пенсию, то в северных странах центральную роль играет вторая ступень. Работодатели, а также физические лица делают взносы во вторую ступень, и хотя вторая ступень не всегда является обязательной, как в Эстонии, она широко используется в рамках коллективных договоров между работодателями и работниками.

В Нидерландах вторая ступень – это партнерство между работником и работодателем. Они договариваются о том, какой процент от ежемесячной зарплаты будет отчисляться в фонд, а работодатель также делает соответствующие взносы со своей стороны. В Дании система работает аналогичным образом, и средний взнос (работодатель и работник) составляет около 12%.

В Эстонии с начала 2025 года можно увеличить свой взнос во вторую ступень до 6%, к которым государство добавит 4%. По мнению фондового управляющего компании Luminori pensionifondid, каждый работающий взрослый человек должен задуматься об увеличении своих взносов, так как чем раньше начать делать взносы, тем комфортнее будет жить на пенсии.