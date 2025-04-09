Преследовавший знаменитую лыжницу мужчина провел несколько месяцев за решеткой и получил солидный штраф

Сообщается, что мужчина преследовал Карлссон и в тренировочных лагерях, и несколько раз посещал лыжницу в разных районах страны. Он отправил бесчисленное количество текстовых сообщений и звонил более 200 раз.

Суд постановил, что поведение мужчины было настолько наглым, что нарушило честь и достоинство Карлссон. В судебном решении указано, что мужчина теперь полностью осознает, что Карлссон не желает с ним общаться. Из решения также следует, что у мужчины не было злых намерений, он рассматривал Карлссон как потенциального делового партнера.

Карлссон и ранее описывала, как выглядело это преследование. «После тренировки я увидела его, сидящего на скамейке и ждущего меня. Я запаниковала и убежала в машину. Затем я увидела, как он разговаривает с моей мамой. Это перешло все границы», - рассказала она.

В ноябре прошлого года преследователю был назначен запрет на приближение, однако он неоднократно его нарушал. Мужчина был задержан 21 февраля и оставался в предварительном заключении до вынесения судебного решения.

В итоге ему назначили условное наказание с испытательным сроком два года. Кроме того, он должен выплатить Карлссон компенсацию в размере 40 000 шведских крон, что составляет более 3600 евро.