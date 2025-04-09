Преследовавший знаменитую лыжницу мужчина провел несколько месяцев за решеткой и получил солидный штраф

65-летнему мужчине, который преследовал шведскую лыжную звезду Фриду Карлссон, суд назначил денежный штраф и условное наказание. Мужчина, который звонил, отправлял письма и поджидал лыжницу Фриду Карлссон у ее дома, был признан судом первой инстанции виновным в незаконном преследовании, сообщает шведская газета Expressen.
Сообщается, что мужчина преследовал Карлссон и в тренировочных лагерях, и несколько раз посещал лыжницу в разных районах страны. Он отправил бесчисленное количество текстовых сообщений и звонил более 200 раз.
Суд постановил, что поведение мужчины было настолько наглым, что нарушило честь и достоинство Карлссон. В судебном решении указано, что мужчина теперь полностью осознает, что Карлссон не желает с ним общаться. Из решения также следует, что у мужчины не было злых намерений, он рассматривал Карлссон как потенциального делового партнера.
Карлссон и ранее описывала, как выглядело это преследование. «После тренировки я увидела его, сидящего на скамейке и ждущего меня. Я запаниковала и убежала в машину. Затем я увидела, как он разговаривает с моей мамой. Это перешло все границы», - рассказала она.
В ноябре прошлого года преследователю был назначен запрет на приближение, однако он неоднократно его нарушал. Мужчина был задержан 21 февраля и оставался в предварительном заключении до вынесения судебного решения.
В итоге ему назначили условное наказание с испытательным сроком два года. Кроме того, он должен выплатить Карлссон компенсацию в размере 40 000 шведских крон, что составляет более 3600 евро.
25-летняя Карлссон завершила самый успешный год своей карьеры, кульминацией которого стали два титула чемпионки мираа, завоеванных в Тронхейме: один в эстафете, другой - в классической гонке на 50 км. Кроме того, она вернулась из Норвегии с бронзовой медалью в классической гонке с раздельным стартом на 10 км.